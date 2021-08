La lover story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Della coppia, infatti, si sono perse le tracce da un po' di settimane e l'assenza dell'attore turco al compleanno della conduttrice sportiva, non ha fatto altro che alimentare sempre più i dubbi sul fatto che la loro relazione fosse giunta al capolinea. Intanto, mentre i due preferiscono tacere su quanto sta accadendo nelle loro vite sentimentali, Diletta riceve i complimenti del collega Maurizio Pistocchi, che sui social non ha risparmiato apprezzamenti nei confronti della conduttrice.

È gelo tra Can Yaman e Diletta Leotta: lui assente al compleanno

Nel dettaglio, la love story tra Can Yaman e Diletta sembra essere giunta in dirittura d'arrivo, a distanza di pochi mesi dalla notizia del loro fidanzamento ufficiale.

La prova del fatto che tra i due qualcosa non stesse andando nel migliore dei modi, è arrivata nel momento in cui l'attore turco non ha presenziato alla festa dei trent'anni della conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn.

Diletta ha festeggiato il compleanno a Catania, con un gruppo di amici che sono stati ospiti della sua villa di famiglia. Tra i presenti la cantante Elodie, ma è spiccata l'assenza del divo turco che quella sera si trovava a Roma.

Insomma una prova tangibile del fatto che qualcosa si sarebbe spezzato e che attualmente i due non sono più una coppia ufficiale.

Il silenzio social di Can e Diletta

Sta di fatto, però, che nonostante le indiscrezioni e i rumors insistenti sul loro conto, sia Can Yaman che Diletta hanno preferito non commentare la notizia ed entrambi si sono rinchiusi in un "religioso silenzio", col quale hanno preferito non sbilanciarsi più di tanto su quanto starebbe accadendo nella loro vita sentimentale.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, Diletta Leotta continua ad essere la donna dei desideri di centinaia di migliaia di uomini.

Tra i suoi fan social vi è anche il giornalista Maurizio Pistocchi che, recentemente si è reso protagonista di un commento sulla conduttrice sportiva, che è stato smentito dai fan.

Pistocchi si sbilancia su Diletta Leotta e viene frainteso

"Con Diletta farei volentieri tante cose", ha scritto Pistocchi su Twitter riferendosi al fatto che non direbbe no ad una collaborazione lavorativa con il volto simbolo di Dazn.

Le parole del giornalista, però, sono state fraintese dai fan al punto che è stato costretto a specificare cosa intendesse dire con le sue parole.

Pistocchi ha così sottolineato il fatto che ritiene Diletta una grande professionista e che se potesse decidere, la prenderebbe ad occhi chiusi nella squadra Mediaset.