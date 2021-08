Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Love is in the air. La TV Soap, in onda su Canale 5, grazie all'amore tra Serkan ed Eda, è riuscita a conquistare l'attenzione del pubblico italiano.

Nella puntata del 25 agosto non mancheranno le sorprese. In particolare, Aydan si dedicherà a un evento di beneficienza, dopo metterà in palio una cena con Serkan. L'uomo riuscirà a evitare di cenare con una sconosciuta, ma non potrà evitare di invitare Eda al ristorante. Inoltre, verrà chiesto a Eda e alle sue amiche di sfilare in passerella.

Intanto ad Aydan verrà chiesto di candidarsi come presidente dell'associazione.

Anticipazioni di Love is in the air del 25 agosto: Aydan organizzerà un evento di beneficienza

Nella puntata di mercoledì 25 agosto di Love is in the air, Aydan, assieme all'associazione benefica di cui fa parte, sarà impegnata a organizzare una serata per raccogliere dei fondi. Lo scopo sarà quello di aiutare delle giovani studentesse che, a causa delle loro condizioni economiche, non possono proseguire gli studi.

Per spingere le persone a donare dei soldi, verrà organizzata un'asta dove il premio sarà Serkan. Infatti, chi offrirà di più, avrà la possibilità di trascorrere una serata insieme all'uomo. Alla fine, però, sarà lo stesso Serkan a versare la cifra più alta e, così, deciderà di invitare a cena Eda.

Spoiler del 25 agosto di Love is in the air: Eda sfilerà in passerella

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Serkan lascerà un biglietto a Eda per rivelarle il nome e il luogo del ristorante. L'evento, però, avrà in serbo anche altre sorprese. Aydan, infatti, fingerà di essersi messa in contatto con delle modelle per la serata e, all'ultimo momento, dirà che hanno avuto un imprevisto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il suo obiettivo sarà quello di convincere Eda e le sue amiche a sfilare.

Alla fine, Eda, Melo, Fifi, Ceren, Piril e Selin accetteranno di calcare la passerella al loro posto. Lo spettacolo non passerà inosservato agli occhi dei ragazzi e l'evento sarà un vero successone.

Aydan riceverà i complimenti per l'evento

Nell'episodio del 25 agosto di, Aydan sarà fiera del suo operato.

Anche l'associazione di beneficienza noterà i suoi sforzi e si complimenterà con lei per il risultato raggiunto. Inoltre, in modo del tutto inaspettato, le chiederà di riflettere sulla possibilità di candidarsi come prossimo presidente.

Aydan, ovviamente, sarà lusingata e, per lei, questa potrebbe essere davvero un'ottima opportunità, ma non potrà non tenere conto che, al momento, il ruolo è affidato a Nesrin, la mamma di Ferit. La sua possibile candidatura potrebbe creare una spaccatura insanabile nel loro rapporto.