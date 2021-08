Ben presto ci saranno sviluppi nel triangolo amoroso tra Ridge, Brooke e Bill in Beautiful. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda su Canale 5 dal 23 al 29 agosto 2021 raccontano che una conversazione, ascoltata per puro caso da Forrester, finirà per cambierà ogni cosa.

Nel frattempo, la sofferenza di Steffy sarà sempre più forte e nemmeno le alte dosi di antidolorifici prescritte dal dottor Finn le saranno di giovamento. Giorno dopo giorno, la povera Steffy perderà la ragione e la consapevolezza di sé.

Anticipazioni di Beautiful delle nuove puntate settimanali

Nei prossimi episodi della soap Beautiful, Ridge cercherà in ogni modo di farsi perdonare da Brooke. I due condivideranno anche un momento molto intimo, ricordando i bei vecchi tempi. Nemmeno questo, però, li farà riappacificare.

Quinn viene a sapere che Ridge e Brooke stanno tentando di rimettere in piedi il loro matrimonio e si allarma. Escogita così un altro piano per dividerli. Questa volta, dovrà entrare in gioco Bill.

Intanto, Liam si prende cura di Kelly per dare un po' di respiro a Steffy, che soffre terribilmente per i dolori post incidente. Ben presto, ad approfittarsi della situazione sarà Hope.

Quinn e Shauna temono che Eric possa aver scoperto il loro piano

Nelle nuove puntate settimanali dal 23 al 29 agosto di Beautiful, Bill sarà la causa della rottura tra Ridge e Brooke. A spronarlo a confessare il suo amore sarà Quinn, desiderosa di distruggere per sempre la sua rivale.

Ridge, convinto di essere ancora in tempo per rimediare, si precipita da Brooke con le carte per l'annullamento del matrimonio con Shauna.

Un imprevisto rovina tutto.

Forrester sente al piano di sotto Bill confessare il proprio amore a Brooke, una confessione che viene ricambiata con lo stesso ardore.

Ridge umiliato da Brooke, spoiler Beautiful

Forrester vuole chiarire con Brooke: come ha potuto assicurargli di amarlo per poi confessare i suoi sentimenti a Bill?

Proprio in quel momento ecco arrivare Quinn, che rimprovera Ridge per aver lasciato da sola Shauna.

Per Ridge e Brooke ormai non c'è più nulla da fare. La conversazione che Forrester ha frainteso è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La super coppia si dice così addio, con grande soddisfazione di Quinn.

Bill non si accorge che è stato manovrato da Quinn e che le sue dolci parole volte a fare in modo che Brooke torni con lui erano solo volte al suo tornaconto personale. Nonostante ciò, giura a se stesso di combattere per avere al suo fianco la donna che ama.

Katie è inorridita dal suo comportamento e non si capacita del fatto di avergli dato l'ennesima possibilità, una possibilità che Bill ha distrutto. Deluso e amareggiato, Ridge torna a casa, dove lo aspetta a braccia aperte Shauna.