Can Yaman e Diletta Leotta sempre più lontani e distanti l'uno dall'altra. Da un po' di giorni, ormai, l'attore turco ha fatto perde le sue tracce sui social e non appare più in compagnia della fidanzata con la quale ha vissuto una chiacchierata storia d'amore che per mesi ha riempito le pagine dei settimanali di Gossip.

Da più di due settimane, invece, sembra che tra Can e Diletta sia calato il silenzio, al punto che si parla di crisi in corso e di possibile rottura definitiva. Nel frattempo, l'attore turco si è recato nella sua amata Istanbul, come rivelato dal paparazzo Paolone.

Vacanze separate per la coppia Can Yaman-Diletta Leotta

L'assenza dai social della coppia Can-Diletta comincia a farsi sentire, al punto che i numerosi fan hanno notato il fatto che i due stiano svolgendo delle vite da single, sempre più distanti e lontani l'uno dall'altra. Entrambi hanno trascorso la seconda parte delle vacanze da separati e non si sono più fatti vedere insieme.

Un segnale importante in tal senso è arrivato dalla conduttrice sportiva di Dazn, la quale ha postato uno scatto che la ritrae in Sicilia, in compagnia della mamma e del papà.

Diletta, quindi, si è recata dai suoi genitori per trascorrere quest'ultimo periodo di vacanze estive prima di riprendere gli appuntamenti con il campionato di calcio di Serie A che la vedrà di nuovo protagonista partire dalla metà di agosto.

Il retroscena di Paolone sull'estate di Can Yaman

Al suo fianco, in questo soggiorno in Sicilia, non c'è Can Yaman. Ma che fine ha fatto il divo turco amato in Italia? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato il paparazzo Paolone, il quale ha svelato che l'attore sarebbe partito per la Turchia, sua terra d'origine, dove ancora oggi vivono i suoi genitori.

"Con Diletta non c'è Can Yaman", ha sottolineato Paolone, confermando che la conduttrice si trova in Sicilia ma senza avere il fidanzato al suo fianco.

Si parla di crisi con Diletta, e Can Yaman torna ad Istanbul

"Can è partito per Istanbul e rientrerà a Fiumicino il giorno 11 agosto, di sera", ha proseguito ancora Paolone, svelando questo retroscena sul conto dell'attore turco che sui social ha fatto perdere le sue tracce.

Al momento, quindi, proprio come ha fatto Diletta Leotta, anche l'attore avrebbe scelto di rifugiarsi tra i suoi affetti più cari e quindi in famiglia, per trascorrere qualche giornata di relax.

Tra i due tornerà il sereno nelle prossime settimane? Ci sarà un riavvicinamento tra Can e Diletta? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.