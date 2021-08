Diletta Leotta sta passando qualche giorno di vacanza insieme ai suoi genitori e al suo cagnolino. La conduttrice di Dazn ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram un selfie che la ritrae su una barca in compagnia del padre, della madre e del cane. 'Estate in famiglia', queste le parole utilizzate dalla siciliana come didascalia del post sul social. Dalla foto si nota l'assenza di Can Yaman e le voci su una loro possibile crisi si fanno sempre più insistenti.

Il selfie di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha voluto condividere con i propri followers un momento della sua vacanza trascorsa assieme alla sua famiglia: padre, madre e cagnolino.

Nell'istantanea postata dalla presentatrice, appare con un bikini lilla, un cappellino di paglia e occhiali da sole, ma soprattutto, la bella catanese sfoggia un gran sorriso. Non sono sfuggiti alcuni particolari agli utenti social più attenti. Il primo riguarda la madre della siciliana in posa, Ofelia, una signora molto bella con lo sguardo rivolto verso l'orizzonte. Proprio alcuni followers hanno sottolineato questo aspetto facendo i complimenti alla presentatrice di Dazn per la bellezza del proprio genitore. Una seguace ha scritto: 'È capitata al museo delle cere', in riferimento alla signora Ofelia. Nel selfie di Diletta Leotta appare in una posa molto più naturale il padre che porta in braccio il cagnolino al quale la siciliana è molto affezionata.

Diletta senza Can Yaman

Il vero interrogativo che, però, si stanno ponendo i followers riguarda Can Yaman. L'attore turco non è presente nella foto e ciò porta a dedurre che Diletta Leotta stia trascorrendo questi giorni senza il protagonista della serie televisiva 'Mr Wrong'. Il classe 1989 aveva incontrato i genitori della presentatrice nel mese di giugno e, successivamente, aveva portato la sua ragazza nel suo Paese, la Turchia, per farle conoscere la propria di famiglia.

In quei giorni Can Yaman e Diletta sono apparsi molto uniti, mostrandosi in più di una circostanza intenti a scambiarsi effusioni. Erano anche sorte alcune indiscrezioni riguardo alle possibili nozze tra il turco e la siciliana. In seguito, però, la coppia composta dall'attore e dalla conduttrice si è separata e non si è fatta più vedere in attimi trascorsi insieme.

Diletta Leotta, in particolare, ha acquistato una casa in Sicilia, nella sua Catania, come testimoniato da un suo post sul suo account ufficiale Instagram e, prima ancora, aveva effettuato un viaggio in compagnia delle proprie amiche. Can Yaman, invece, sta passando le proprie vacanze sempre in Italia, ma fra Campania, Puglia e Sardegna. Ancora non si possono dare delle risposte definitive visto che i due protagonisti non hanno confermato nulla.