Le anticipazioni sui palinsesti Rai della prossima stagione tv 2021/2022 probabilmente delle novità e dei cambiamenti per alcuni storici della programmazione di Rai 1. Ci saranno delle sostanziali modifiche a Domenica In così come annunciato dalla stessa Venier ma ci saranno dei cambiamenti anche per un altro programma in onda nel day domenicale di Rai 1. Trattasi di Linea Verde, la storica trasmissione del mezzogiorno che non sarà più condotta da Ingrid Muccitelli.

Cambiamenti a Linea Verde: anticipazioni palinsesti Rai 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai rivelano che dalla prossima stagione ci saranno delle modifiche legate alla conduzione di Linea Verde, uno dei programmi storici della domenica mattina, in grado di attirare l'attenzione di circa 4 milioni di spettatori a settimana, con picchi superiori al 25% di quota.

Le ultime stagioni sono state condotte dalla coppia composta da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini. Da settembre, però, il duo non sarà più insieme al timone della fortunata trasmissione.

Ingrid Muccitelli lascia la conduzione di Linea Verde su Rai 1

Ingrid Muccitelli, infatti, ha scelto di lasciare Linea Verde: una scelta personale che permetterà così a Beppe Convertini di "ereditare" in solitaria la conduzione del programma domenicale di Rai 1.

Per Ingrid Muccitelli, invece, sarebbe in arrivo la conduzione di un segmento di circa trenta minuti del programma Uno Mattina in famiglia, in onda nel weekend mattutino della rete ammiraglia e condotto dalla coppia composta da Tiberio Timperi e Monica Setta.

E poi ancora le anticipazioni dei palinsesti Rai 2021/2022 rivelano che Domenica In tornerà in onda dal 19 settembre con quella che dovrebbe essere l'ultima edizione condotta da Mara Venier.

Novità in arrivo a Domenica In: anticipazioni palinsesti Rai 2021/22

La conduttrice veneta ha affermato che dopo quattro stagioni di fila al timone del programma domenicale della rete ammiraglia, intende dedicarsi ad altro e quindi lasciare il programma che le ha regalato grandi soddisfazioni e successi professionali.

Intanto, per quest'anno, Mara Venier apporterà delle sostanziali modifiche al programma. Una differenza delle passate stagioni, Domenica In non sarà incentrata solo ed esclusivamente sulle interviste ai personaggi famosi, ma ci sarà spazio anche per le storie della gente comune.

Tra le new entry della stagione in onda da settembre in poi nei pomeriggi domenicali di Rai 1, Mara Venier ha svelato il nome di Don Antonio Mazzi, che già in passato l'aveva affiancata in diverse edizioni di Domenica In.