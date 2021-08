Ancora vacanze da separati per la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. I due, ormai, da oltre due settimane non si fanno più vedere felici e innamorati insieme e per i fan della coppia, non ci sarebbero dubbi sul fatto che starebbero attraversando un periodo di crisi o addirittura che si sarebbero detti addio definitivamente. Al momento, però, i due diretti interessati mantengono il silenzio su quanto starebbe accadendo tra di loro ma sui social continuano a postare momenti della loro vita e delle loro vacanze "da single".

Diletta Leotta spensierata con Elodie ma senza Can Yaman

In particolar modo, Diletta Leotta nel corso degli ultimi giorni è apparsa serena, felice e spensierata al fianco delle sue amiche con le quali si sta godendo un periodo di vacanza.

Nella comitiva della conduttrice sportiva volto simbolo di Dazn, compare anche la cantante Elodie, con la quale Diletta quest'anno ha condiviso l'esperta di Celebrity Hunted, il reality show visibile su Amazon Prime, dove tra l'altro è comparso anche Can Yaman per aiutare la sua amata a "scappare via" ed evitare di essere riconosciuta.

Diletta ha postato delle stories in cui si diverte, sulla moto d'acqua, proprio in compagnia della cantante che venne lanciata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e attualmente tra le candidate alla conduzione della prossima edizione de Le Iene su Italia 1.

Si parla di crisi tra Can e Diletta: lui paparazzato in Sardegna

E poi, ancora sempre sui social, Diletta Leotta ha condiviso un video dove la vediamo cantare in macchina con le sue amiche, dopo una giornata di mare e relax.

Insomma la conduttrice appare a dir poco felice, nonostante al suo fianco non ci sia l'attore turco Can Yaman che, a sua volta, si è trasferito in Sardegna per trascorrere un periodo di vacanza.

In queste ore, l'attore protagonista di svariate soap di successo, è stato paparazzato dai fotografi di "Whoopsee" mentre si trovava in barca, da solo, intento a rinfrescarsi dopo un bagno in mare.

La coppia Can-Diletta continua a tacere sul loro possibile addio

I due, quindi, stanno portando avanti le loro vite e la loro vacanza "da single" e continuano a evitare di rispondere a tutte le domande dei tantissimi fan che chiedono informazioni sulla loro storia d'amore.

A sostenere il fatto che tra i due sia giunta definitivamente al capolinea è l'esperto di Gossip Alessandro Rosica che, sui social, ha più volte ribadito il fatto che tra i due non ci sia più alcun tipo di contatto.

Insomma la relazione sarebbe finita ma, ad oggi, manca ancora l'ufficialità da parte di Can e Diletta, che preferiscono godersi le vacanze senza dare troppe spiegazioni ai fan.