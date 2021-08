I colpi di scena a Beautiful non mancano mai e le anticipazioni delle nuove puntate americane, che tra un po' di tempo andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che ci saranno delle sorprese e dei ritorni a dir poco scoppiettanti. L'attenzione sarà incentrata sulle nozze di Finn e Steffy: i due hanno scelto di coronare il loro sogno d'amore e quindi di diventare ufficialmente marito e moglie. Tuttavia, in merito a questo matrimonio, ci sarà un vero e proprio segreto legato allo sposo, figlio adottivo dei genitori Jack e Li Finnegan che lo hanno cresciuto, ma partorito da qualcun altro.

Ebbene la mamma natura del medico potrebbe essere la perfida Sheila, che tornerà nelle prossime puntate.

Le anticipazioni americane di Beautiful: il matrimonio di Steffy e Finn

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, rivelano che il papà adottivo del ragazzo pochi giorni prima del fatidico matrimonio, apparirà turbato da un segreto che lui stesso ha nascosto a suo figlio.

La sua ansia è cresciuta sempre più nel momento in cui Finn ha scelto di annunciare anche online la notizia delle sue nozze imminenti con la giovane Steffy Forrester.

Probabilmente, infatti, Jack teme che questo annuncio possa attirare l'attenzione di qualcuno. E, in effetti, nelle puntate trasmesse negli Usa in questi giorni, è apparsa una donna misteriosa che leggeva la notizia al computer.

Il clamoroso ritorno di Sheila nelle prossime puntate americane

Inoltre, è stato annunciato che una persona misteriosa farà irruzione proprio nel giorno delle nozze di Finn e Steffy e la sua presenza non passerà affatto inosservata.

Ebbene, le anticipazioni americane della soap Beautiful rivelano che sui social è stata diffusa una foto simbolo di quello che succederà durante il giorno delle nozze tra il giovane medico e la figlia di Ridge Forrester.

A fare irruzione durante la cerimonia sarà proprio l'astuta e perfida Sheila Carter, la quale potrebbe finire per rovinare il giorno del matrimonio tra i due novelli sposi.

La presenza di Sheila alle nozze: anticipazioni americane Beautiful

In che modo? A questo punto non si esclude che Sheila possa essere la vera mamma naturale di Finn e la verità potrebbe essergli rivelata proprio nel corso della puntata di Beautiful in cui si celebrerà il matrimonio con la giovane Steffy Forrester.

Di sicuro, quindi, Sheila tornerà di nuovo a far parte del cast della seguitissima soap opera in onda anche su Canale 5, dopo che in passato ne ha combinato di "cotte e di crude".

Carter, infatti, è stata un vero e proprio ostacolo per la famiglia Forrester e in particolar modo per Brooke. Cosa succederà questa volta? Sheila sarà cambiata oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.