Sembrerebbe giunta al termine la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. I due starebbero passando le vacanze da separati: se Diletta sembrerebbe essere a Montecarlo e alla ricerca di una casa a Catania, Can Yaman è attualmente in vacanza in Sardegna. Spunta, però, una nuova foto in cui l'attore turco viene immortalato in compagnia di una donna bionda di spalle. Se per alcuni potrebbe essere Diletta alla ricerca di una vacanza lontano dai Gossip con il suo amore, per altri sarebbe un'altra donna, vista anche la diversa fisicità.

Le vacanze da separati di Can e Diletta

Dopo aver alloggiato in varie città pugliesi e campane, tra vacanze e promozione del suo nuovo profumo Mania, attualmente Can Yaman si trova in Sardegna con l'amico Roberto Macellari e i suoi manager turchi. L'esperto di gossip Alessandro Rosica assicura che l'attore turco stia trascorrendo le vacanze lontano dalla giornalista Diletta Leotta: a suo dire, infatti, la loro storia d'amore sarebbe giunta al termine. Diletta si troverebbe al momento in vacanza a Montecarlo e starebbe cercando una casa a Catania. La stessa Leotta sarebbe stata in Sardegna una settimana prima dell'arrivo di Yaman, quando lui si trovava in Puglia. Ad apparire dubbio è stato anche il distaccato saluto che Yaman avrebbe scambiato con il fratello chirurgo di Diletta, incontrato per caso in un locale in Sardegna: saluto che non sarebbe apparso quello tipico tra due cognati.

La nuova foto di Can con la donna bionda di spalle

Spunta ora una nuova foto che immortala Can Yaman con accanto una donna bionda, fotografata di spalle. Per alcuni fan si tratterebbe di Leotta, la quale avrebbe raggiunto in segreto il fidanzato per trascorrere le vacanze con lui lontano dai gossip. Per altri fan, sostenuti anche dai paparazzi, si tratterebbe di un'altra donna, data la certezza che Diletta non si trovi attualmente in Sardegna e data la sua diversa fisicità rispetto alla donna della foto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Can Yaman ha concesso foto a tantissime fan durante le sue vacanze, come era solito fare prima della relazione con Diletta. Al contrario, quando era accanto a Leotta, le fan lamentavano la sua freddezza e poca disponibilità.

Il silenzio della coppia

Al momento non arrivano conferme o smentite da parte della coppia né sulla foto in questione, né sulla presunta crisi del loro rapporto, ovvia secondo alcuni giornalisti.

Molti di loro, infatti, sostengono che la loro storia sia finita e molti altri che sia sempre stata una messinscena. Un dato di fatto è che, dalla finale degli Europei 2020, Yaman e Leotta non pubblicano foto o video insieme, neanche tra le Instagram stories. Inoltre, da qualche giorno, non si scambiano neanche likes sui rispettivi post di Instagram. In attesa di novità che arrivino direttamente dalla coppia, si ricorda che Can Yaman dovrebbe iniziare le riprese di Sandokan ad ottobre 2021 e che sembrerebbe esserci il progetto di una nuova serie con la collega di Day Dreamer, Demet Ozdemir.