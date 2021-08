Gli spoiler della soap opera napoletana Un posto al sole, sono ricchi di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 2 al 6 agosto su Rai 3 alle ore 20:45, Samuel sarà molto deluso dal rifiuto di Speranza. Nel frattempo Patrizio cercherà di aiutare Vittorio a far chiarezza nel suo cuore. Marina e Fabrizio, intanto, si allontaneranno sempre di più: nella vita dell'uomo subentrerà una donna di nome Giorgia, la quale non è altro che la sua ex fidanzata. Clara, invece, sarà molto grata al suo fidanzato Patrizio per la sua vicinanza, l'uomo farà di tutto per aiutarla, tanto che lascerà il suo lavoro da chef.

Anticipazioni Un posto al sole: Samuel lascia Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Samuel verrà rifiutato da Speranza e poi lascerà Palazzo Palladini. Frattanto Mariella e Guido cercheranno di scoprire i motivi dell’umore assai negativo di Speranza, mentre Vittorio penserà di tornare alle vecchie abitudini. Successivamente Bianca farà la conoscenza di Cristina, con la quale instaurerà immediatamente un rapporto alquanto ostile, mentre il legame con Jimmy migliorerà sempre di più. Samuel, intanto, lascerà palazzo Palladini e sarà estremamente deluso da Speranza e dai suoi amici più cari. Patrizio farà di tutto per aiutare Vittorio a capire cosa vuole davvero dalla vita.

Patrizio aiuta clara e lascia il suo lavoro di chef

Una donna dal passato rientrerà nella vita di Patrizio, mentre Jimmy prenderà la sua prima cotta per una ragazza: si tratterà di Cristina, la figlia di Roberto Ferri. Più tardi Fabrizio si ritroverà costretto a lavorare a contatto con la sua ex fidanzata, mentre Samuel sarà ancora molto angosciato.

Vittorio, invece, chiederà a Speranza di rimanere a Napoli con lui, mentre Bianca accetterà di chiedere scusa a Cristina. Michele sarà notevolmente felice per l'imminente pubblicazione del suo libro e sarà determinato a essere più presente con sua moglie. Poi l'uomo prenderà una decisione che lascerà Silvia alquanto stupita.

Roberto, invece, si sentirà sotto pressione per il troppo lavoro e sarà aiutato da Marina. Fabrizio non sopporterà la presenza di Giorgia, mentre Patrizio sarà desideroso di aiutare Clara e cesserà di fare lo chef, per diventare baby-sitter e occuparsi di Federico.

Filippo cerca di recuperare la memoria

Serena e Irene partiranno per la vacanza al mare, mentre Filippo sarà molto impegnato a cercare di recuperare la sua memoria, con l'aiuto del suo terapeuta. In seguito Silvia e Michele partiranno per Indica: la donna cercherà in tutti i modi di ritrovare la serenità familiare, ma Giancarlo non avrà intenzione di rinunciare a lei. Infine, Clara sarà molto grata al fidanzato Patrizio per la sua vicinanza, ma non vorrà che l'uomo si faccia carico anche dei suoi problemi.