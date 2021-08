Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando ha iniziato una relazione con Diletta Leotta. Nelle ultime settimane, la coppia del momento sembrerebbe essersi allontanata, al punto che da diverso tempo, ormai, non si mostrano più insieme e si è ipotizzata una rottura fra di loro. Nella giornata di venerdì 20 agosto, Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo social una fotografia del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno in aeroporto, mentre si faceva un selfie con una fan. In serata, Gabriele Capri del trono over di Uomini e Donne ha fatto uno scatto in compagnia di Can a Poltu Quatu.

Diletta Leotta, al momento, sembrerebbe non avere raggiunto Yaman.

Can Yaman vola in Sardegna e fa selfie con i fan

Can Yaman sta trascorrendo le vacanze in Italia, dove ormai vive dall'inizio del 2021. Dopo essersi concesso qualche weekend in compagnia della sua fidanzata Diletta Leotta a Como e in Costiera Amalfitana e qualche giorno in Turchia con la sua famiglia, l'attore di Istanbul ha passato qualche giorno fra Puglia, Campania e Sardegna. Negli ultimi giorni, Can era rientrato a Roma, dove attualmente abita ma, nella serata di venerdì 20 agosto, Deianira Marzano ha condiviso con i suoi follower uno scatto di Yaman all'aeroporto, abbracciato ad una fan, scrivendo: ''Can all'aeroporto, chissà dove è diretto''.

Dopo qualche ora, il mistero sul viaggio dell'attore turco è stato svelato, infatti, il futuro Sandokan è ritornato in Sardegna ed è stato avvistato in Costa Smeralda.

Can Yaman torna in Costa Smeralda e concede selfie ai fan a Poltu Quatu

Can Yaman ha preso un volo per la Sardegna e si è diretto a Poltu Quatu, dove è stato fotografato dai fan.

Gabriele Capri, del trono over di Uomini e Donne, ha inserito fra le sue storie Instagram uno scatto in compagnia del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, scrivendo la seguente didascalia: ''Quante volevano essere al mio posto?!''. Attraverso i social, inoltre, non è trapelata ancora nessuna informazione su Diletta Leotta che, al momento, potrebbe quindi essere rimasta in Sicilia, dove, qualche giorno fa, ha festeggiato il suo compleanno senza Can Yaman.

Can Yaman e Diletta Leotta ancora distanti

Dopo che Alessandro Rosica aveva annunciato per primo la rottura del fidanzamento fra Can Yaman e Diletta Leotta, la coppia del momento non si è più mostrata insieme. I diretti interessati non hanno mai smentito, nè confermato le voci sul loro conto. L'unica cosa certa, al momento, è che da qualche settimana l'attore turco e la presentatrice sportiva di Dazn stanno trascorrendo le vacanze estive in mete diverse. Non resta pertanto che attendere ulteriori informazioni, per scoprire se Diletta Leotta raggiungerà in Sardegna Can Yaman o si recherà in qualche altra località di villeggiatura.