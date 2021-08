La nuova stagione di Ballando con le Stelle partirà a ottobre e Milly Carlucci sta lavorando duramente per scegliere i personaggi più cult del momento, tra cui il campione olimpico Marcell Jacobs. Dopo la vittoria dell'oro nei 100 metri piani e nella staffetta 4x100 a Tokyo 2020, l'atleta italostatunitense classe 1994 sarebbe desiderato come ballerino per una notte nella nuova edizione del dancing show di Rai 1. A parlarne è stata la stessa conduttrice, nata a Sulmona l’1 ottobre 1954, in una recente intervista rilasciata al settimanale 'DiPiù'.

Carlucci è, inoltre, tornata a commentare l'addio di Raimondo Todaro allo show del sabato sera.

Milly Carlucci parla di Jacobs e dell'abbandono di Todaro a Ballando

"Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest'anno" ha esordito così Milly Carlucci parlando della probabilità di avere il centometrista Marcell Jacobs a Ballando con le stelle 2021. "Per me è stata un'emozione vederlo vincere. Lo abbiamo contattato, ma era ancora all'estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male. Chissà, non mi sono mai posta limiti" ha poi aggiunto la presentatrice del dancing show del sabato sera di Rai 1. Milly Carlucci, inoltre, è tornata a parlare del danzatore siciliano Raimondo Todaro e della sua scelta di lasciare Ballando: "Al di là delle modalità in cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo".

La conduttrice Rai infine ha anticipato che a settembre partirà Ballando On the Road, uno show che farà tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell'occasione, si terranno delle selezioni sia dei ballerini dilettanti che quelle dei professionisti.

Altri probabili nomi a Ballando con le Stelle 2021

In attesa di sapere se Milly Carlucci sarà confermata alla conduzione di Ballando con le Stelle 2021, si vociferano già i primi nomi noti dello spettacolo italiano che potrebbero entrare nel cast.

La presentatrice, infatti, vorrebbe la presenza di Fiorello, Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi all'interno del suo dancing show di Rai 1. La partecipazione di Marcuzzi potrebbe essere molto probabile poiché aveva spiegato più volte ai suoi followers di voler iniziare un nuovo capitolo della sua vita dopo l'addio a Mediaset.

Stando a quanto rivelato da Dagospia, ci sarebbero trattative aperte con Federico Fashion Style, l'ex calciatore Fabio Galante, Sabrina Salerno, dj Albertino e Albano Carrisi. Per quest'ultimo sarebbe un ritorno in pista poiché aveva già preso parte allo show come ballerino per una notte con l'ex moglie Romina Power. Per il settimanale Nuovo, invece, potrebbero partecipare Mietta, Valeria Fabrizi, Maddalena Corvaglia e Sabrina Guzzanti. Per il momento l'unico partecipante certo è Morgan, poiché ha confidato di avere necessità di lavorare.