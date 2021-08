Can Yaman continua ad essere l'uomo del desiderio per milioni di fan italiane. In queste settimane l'attore turco sta facendo molto parlare per la presunta fine della sua relazione con la conduttrice Diletta Leotta. Sembrerebbe che tra i due sia calato il gelo dopo un periodo in cui tutto sembrava procedere nel migliore dei modi. Intanto, in queste ultime ore, a parlare di Can è stata anche un'ex naufraga dell'Isola dei famosi 2021, che ha avuto modo di incontrare dal vivo l'attore turco protagonista di DayDreamer e Mr Wrong e di scattare una foto insieme.

L'incontro tra Can Yaman e l'ex naufraga dell'Isola

Nel dettaglio, Emanuela Tittocchia, protagonista dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Massimiliano Rosolino, ha svelato sul suo profilo Instagram di aver avuto modo di incontrare dal vivo Can Yaman.

L'attore turco, osannato dal pubblico italiano, si è mostrato disponibile e molto educato nei confronti dell'ex naufraga, tanto da scattare anche una foto insieme.

"La bellezza si vede" ha scritto la Tittocchia nella didascalia della foto che ha scelto di pubblicare sui social.

'È gentile ed educato', scrive Tittocchia su Can Yaman

"Laureato in giurisprudenza parla cinque lingue, è gentile ed educato", ha proseguito ancora l'ex protagonista dell'Isola dei famosi la quale non ha potuto non complimentarsi con Can Yaman per la sua educazione e la sua disponibilità.

Immediata la reazione delle tantissime fan di Emanuela Tittocchia, molte delle quali sono andate letteralmente in escandescenza, dopo aver visto lo scatto che ritraeva l'ex naufraga al fianco di Can Yaman.

Intanto l'attore turco continua ad essere al centro delle dinamiche del Gossip di questa estate 2021. In un primo momento sembrava che la sua relazione con Diletta Leotta stesse procedendo nel migliore dei modi, al punto che si parlava anche di possibile matrimonio in arrivo per la celebre coppia.

Si parla di rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta

Eppure, nel corso delle ultime settimane, sembrerebbe che ci sia stato un sostanziale cambio di marcia. Can e Diletta, infatti, non appaiono più insieme felici e innamorati come fino a poco tempo fa.

I due hanno trascorso le vacanze separatamente e ormai sui social non si vedono più insieme.

Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, non ci sarebbero dubbi sul fatto che la love story tra Can Yaman e Diletta sarebbe giunta definitivamente al capolinea.

Rosica sostiene che tra i due ci sarebbe stata un'accesa litigata al termine della quale avrebbero deciso di intraprendere due strade differenti e in questo modo di dirsi addio.