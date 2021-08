In Love is in the air le prossime puntate vedranno l'uscita di scena, seppur temporanea, di Selin. La donna, dopo essere stata ricattata senza successo da Efe, deciderà di vendere le sue quote azionarie a Serkan, trasferendosi poi temporaneamente in Danimarca. Bolat dovrà cercare una nuova addetta alle pubbliche relazioni, visto che Selin si dimetterà.

Selin non cede al ricatto di Efe nelle prossime puntate di Love is in the air

Le prossime trame di Love is in the air si faranno sempre più avvincenti, nel momento in cui Selin non cederà al ricatto di Efe riguardo alla vicenda legata alla fuga di notizie sul contratto di fidanzamento di Eda e Serkan.

Akman non riuscirà a impossessarsi del 5% delle azioni in possesso di Selin, nemmeno dietro la minaccia di rivelare a Serkan che lei in quell'occasione aveva coperto Ferit. La donna non si piegherà al ricatto e farà una sorprendente contro mossa, rivelando lei stessa a Bolat la verità sull'intera vicenda. Anche la reazione di Serkan sorprenderà i telespettatori, visto che non se la prenderà né con Selin, né con le altre persone già a conoscenza della verità. Efe Akman invece, farà ritorno in Italia.

Selin cede il suo 5% a Serkan e lascia il lavoro

Efe lascerà Istanbul, mentre Selin dirà a Serkan di volergli vendere le azioni in suo possesso. A questo punto la donna lascerà in maniera ufficiale il lavoro alla Art Life.

Con il prosieguo delle puntate, Serkan si ritroverà a dover trovare una nuova addetta alle pubbliche relazioni. La scelta ricadrà su Balca Koçak, una ragazza molto avvenente che non tarderà a mettere gli occhi proprio sul suo datore di lavoro. Selin si presenterà alla nuova assunta e, come ex pr della holding, le consiglierà d'informarsi su ogni aspetto della vita privata e professionale di Bolat e ciò per svolgere al meglio il suo lavoro.

Selin si trasferisce in Danimarca

Balca seguirà i consigli di Selin e con il passare delle puntate riuscirà a dare preziosi consigli alla famiglia Bolat. Per Selin, invece, arriverà il momento di allontanarsi per qualche tempo da Istanbul. La donna, infatti, in occasione di una festa data da Aydan, comunicherà a tutti che si trasferirà in Danimarca.

Come mai la scelta ricadrà proprio su questa nazione? Dalle anticipazioni sembrerà che la Danimarca sia il paese in cui lei e Serkan, ai tempi, volevano costruire insieme un'azienda tutta loro. Dando uno sguardo alle trame della Serie TV già andate in onda in Turchia, si viene a sapere che l'uscita di scena di Selin sarà solo temporanea. Non passerà molto tempo prima che la donna faccia ritorno a Istanbul, pronta a mettere i bastoni tra le ruote a Eda e Serkan.

Per non perdere nulla di questa intricata vicenda, si ricorda che Love is in the air va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:30 circa.