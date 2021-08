Can Yaman continua a essere al centro del Gossip non solo per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta ma anche per il suo rapporto con Luca Argentero, suo partner artistico nel remake della serie tv Sandokan, annunciato lo scorso anno. In queste ore, infatti, si sono rincorse voci legate a un rapporto tutt'altro che idilliaco tra i due attori: addirittura si vocifera che dopo essersi incontrati in un locale, si sarebbero ignorati completamente. A fare un po' di chiarezza su questa situazione ci ha pensato Alessandro Rosica.

Clima teso tra Luca Argentero e Can Yaman?

Nel dettaglio, sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, sono state riportate delle indiscrezioni legate a un rapporto tutt'altro che positivo tra Can Yaman e Luca Argentero. I due, entrambi protagonisti della nuova versione di Sandokan, la serie campione di ascolti che negli anni '80 venne portata al successo da Kabir Bedi, pare che si siano ignorati del tutto dopo essersi beccati all'interno di un locale in Puglia.

Chi li avrebbe visti sostiene che Can Yaman e Argentero non si sarebbero neppure salutati fino ad arrivare al punto di ignorarsi completamente, alimentando così le voci legate a un rapporto tutt'altro che idilliaco tra di loro.

Il retroscena di Rosica sul rapporto tra Can Yaman e Argentero

Ma quale è la verità dei fatti? In queste ore, i due attori protagonisti di questo gossip non hanno proferito parola su queste voci che li riguardano, preferendo non alimentare ulteriormente tali rumors. A fare un po' di chiarezza è stato Alessandro Rosica, l'esperto di gossip che nei giorni scorsi ha parlato della fine della relazione tra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta.

Sui social, Rosica ha svelato dei retroscena legati al rapporto tra Can e Luca Argentero, rivelando che tra i due non ci sarebbe stato nessun tipo di litigio, così come riportato da alcuni siti web e giornali di cronaca rosa. "Argentero litiga con chiunque. Ma un litigio con Can Yaman è assolutamente falso. Stima reciproca", ha svelato Rosica ai fan che lo seguono su Instagram.

Le parole di Rosica sul progetto Sandokan con Can Yaman

L'esperto di gossip ha smentito anche le voci legate a una possibile cancellazione del progetto Sandokan, le cui riprese in un primo momento erano previste per questa estate ma, al momento, non sono ancora cominciate. "Sandokan si farà. Ancora non si sanno con certezza le date, ma si farà", ha fatto sapere Rosica, tranquillizzando così i numerosissimi fan dell'attore turco, i quali temevano che il remake della serie potesse essere realmente a rischio dopo le ultime indiscrezioni poco rassicuranti.