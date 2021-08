L'appuntamento con la soap opera Un posto al sole ritornerà in onda nella settimana che va dal 23 al 27 agosto 2021, con la messa in onda dei nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 3. Le anticipazioni ufficiali rivelano che Filippo si ritroverà in crisi dopo aver ricevuto la mail da parte di una donna che tornerà nella sua vita. Ornella e Raffaele, invece, nonostante le titubanze, proveranno a lanciare un segnale di apertura nei confronti della relazione tra Patrizio e Clara.

Le nuove puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 agosto 2021

Nel dettaglio, dopo un periodo di stop che durerà due settimane, la messa in onda delle nuove puntate di Un posto al sole riprenderà normalmente a partire da lunedì 23 agosto, quando torneranno in onda le nuove puntate inedite.

L'appuntamento con la soap opera, come da tradizione, è fissato per le ore 20:45 sulla terza rete della televisione di Stato.

Gli spoiler di queste nuove puntate rivelano che Filippo si ritroverà a fare i conti con una mail del tutto inaspettata che gli verrà mandata da parte di Viviana Carlino. Un messaggio che non lo lascerà per nulla indifferente: Sartori, infatti, si ritroverà in profonda crisi al punto da non sapere più se raggiungere o meno Serena e la piccola Irene, per poter trascorrere delle giornate insieme, come ai vecchi tempi. E poi, ancora, Onella e Raffaele, sebbene in passato non abbiano nascosto i loro dubbi in merito alla relazione in corso tra il giovane Patrizio e Clara, decideranno di fare un passo avanti.

Alberto spiazza la sua ex Clara

I due genitori, infatti, si mostreranno pronti a lanciare un segnale di apertura nei confronti della coppia ma i colpi di scena non tarderanno ad arrivare. Alberto Palladini, ex di Clara, dimostrerà di non essersi arreso e finirà per spiazzare la donna con un gesto del tutto inaspettato. Intanto Fabrizio continuerà a dedicarsi alla realizzazione dello spot pubblicitario per la pasta.

L'uomo, però, resterà profondamente deluso e amareggiato nel momento in cui scoprirà che Alice ha pubblicato sul web il video backstage del promo.

Silvia rientra in città: anticipazioni Un posto al sole 23-27 agosto

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 agosto 2021, inoltre, rivelano che Silvia dopo il soggiorno fuori Napoli con Michele, si preparerà a tornare in città.

Ad attenderla ci sarà Giancarlo, che non l'ha ancora dimenticata e che sembra voler fare di tutto per conquistarla.

Intanto Clara, dopo aver ricevuto una dichiarazione d'amore da parte di Alberto Palladini, apparirà di nuovo in crisi mentre Patrizio sarà sempre più convinto dei suoi sentimenti. Occhi puntati anche su Renato: in seguito ad uno spiacevole episodio che si verificherà allo studio, l'uomo non farà altro che provare sempre più rancore nei confronti di Susanna.