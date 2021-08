Quali sono i rapporti tra Can Yaman e Luca Argentero? Secondo una segnalazione, tra i due attori ci sarebbe una certa distanza. Sembra, infatti, che durante una vacanza in Puglia i due colleghi - impegnati sul set del remake di Sandokan - si siano ignorati per tutto il tempo.

Quest'indiscrezione avrebbe alimentato le voci che già parlavano di una certa tensione fra i due sul set.

I rumors su Yaman e Argentero

Yaman e Argentero sono impegnati sul set di Sandokan: l'attore turco interpreta il protagonista, mentre l'ex concorrente del Grande Fratello ricopre il ruolo di Yanez, il braccio destro di Sandokan.

Nei giorni scorsi, i due attori si sarebbero concessi qualche giorno di relax in Puglia.

Una segnalazione divulgata da Novella 2000 riporta che Argentero e Yaman si sarebbero incrociati a Gallipoli, e che tra di loro sarebbe sceso il gelo. I loro comportamenti, infatti, sarebbero stati freddi e distaccati. Alcuni testimoni che li avrebbero visti hanno scritto: "In Puglia si sono completamente ignorati".

Le ipotesi sui rapporti fra i due attori

Quest'ultimo rumor su Can Yaman e Luca Argentero non fa altro che alimentare le indiscrezioni relative ad una presunta rivalità durante le riprese di Sandokan. Entrambi potrebbero aver avuto degli screzi mentre giravano gli episodi della serie televisiva.

Il sospetto è che possano esserci dei contrasti tra l'attore turco e quello torinese.

Ad incrementare le supposizioni su una presunta tensione tra Yaman e Argentero ci sarebbe anche il futuro incerto della serie. In un primo momento, Sandokan sarebbe dovuto andare in onda sulla Rai o su Mediaset. Ad oggi, invece, si parla di Netflix o Amazon Prime.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda i presunti dissapori tra Can Yaman e Luca Argentero il condizionale è d'obbligo, perché finora si tratta solo di indiscrezioni e segnalazioni, mentre nessuno dei due attori è intervenuto per confermare o smentire i Gossip.

Yaman sarebbe tornato single

Dal punto di vista sentimentale, la vita di Can Yaman non sembra andare meglio.

Dopo il viaggio in Turchia con Diletta Leotta, tra i due fidanzati sarebbe calato il gelo. La conduttrice siciliana è stata avvistata dapprima in Sardegna con le amiche, poi in Costa Azzurra.

Dal canto suo, anche Yaman è stato visto in vacanza in Puglia senza la compagna. Inoltre, Leotta avrebbe smesso di indossare l'anello di fidanzamento e avrebbe acquistato una casa a Catania - sua città d'origine - per viverci da sola. Anche in questo caso, le due celebrità finora non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale.