Can Yaman continua ad essere uno dei personaggi del momento più amato e seguito dal pubblico di Mediaset. Con le sue soap, importate dalla Turchia, Can è riuscito a conquistare il gradimento degli spettatori della rete ammiraglia e, in queste ultime ore, si vocifera che in autunno potrebbe tornare ad essere protagonista nel daytime di Canale 5 con una nuova soap opera, che di sicuro non deluderebbe le aspettative dei tanti fan del divo turco.

Una nuova soap con Can Yaman potrebbe arrivare su Canale 5 in autunno

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni rivelano che tra le varie soap turche che vedono protagonista Can Yaman ce n'è una dal titolo Affari di cuore che ad oggi non è stata ancora trasmessa in Italia.

Trattasi di uno dei primi prodotti a cui l'attore turco ha preso parte come protagonista assoluto e che potrebbe arrivare anche nella stagione autunnale di Canale 5.

La nuova soap, infatti, potrebbe essere acquistata e trasmessa proprio dalla rete ammiraglia del Biscione, così da bissare il successo di Bitter Sweet, DayDreamer e Mr Wrong, ossia le tre soap precedenti con Can Yaman che hanno ottenuto dei super risultati dal punto di vista auditel.

L'attore turco protagonista della sua prima fiction italiana

Una trattativa che, se dovesse andare in porto, legherebbe sempre più Can Yaman alla rete ammiraglia Mediaset, dove presto sarà anche protagonista della prima serie italiana che lo vede protagonista assoluto.

È stato proprio il divo turco che, qualche giorno fa sui social, ha ufficializzato la sua presenza nella fiction Viola come il mare, destinata alla prima serata di Canale 5.

Le riprese cominceranno a fine settembre e questa volta Can avrà come partner femminile Francesca Chillemi, nota al pubblico di Che Dio ci aiuti, dove interpreta la strampalata Azzurra.

La nuova coppia Can-Francesca potrebbe rivelarsi quella vincente dal punto di vista degli ascolti per il nuovo corso delle serie tv Mediaset, non particolarmente brillanti negli ultimi anni dal punto di vista degli ascolti.

Il futuro di Can Yaman tra gli impegni tv e la storia con Diletta Leotta

Insomma dei progetti ambiziosi per Can che ormai ha conquistato pubblico e produttori italiani e che mira a essere sempre più protagonista anche nel nostro Paese.

Dopo l'impegno con Viola come il mare, l'attore si dedicherà alle riprese di Sandokan, la cui messa in onda sarebbe prevista nella prossima stagione televisiva. Intanto Can continua a tenere banco con la sua chiacchierata love story con Diletta Leotta. A quanto pare, tra i due ci sarebbe aria di crisi e la conferma arriverebbe anche dal fatto che il divo turco non ha preso parte alla festa per i trent'anni di Diletta, che si è svolta a Catania.