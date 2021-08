Uomini e donne riaprirà di nuovo i battenti il prossimo 13 settembre 2021, giorno in cui andrà in onda la prima puntata di questa nuova edizione. Le prime anticipazioni rivelano che il programma di Maria De Filippi potrà contare sul ritorno in studio di diverse protagonisti del trono over tra cui la dama Isabella Ricci mentre si è parlato di un possibile addio di Gemma Galgani, una delle veterane del dating show dei sentimenti Mediaset. Alcune indiscrezioni rivelavano che la dama torinese potesse lasciare Uomini e donne per un reality show Mediaset ma, a quanto pare, questa non sarebbe affatto la verità.

Gemma Galgani pronta all'addio a Uomini e donne?

Nel dettaglio, da un po' di giorni circola la notizia secondo la quale Gemma Galgani potrebbe non prendere parte all'edizione 2021/2022 di Uomini e donne.

Una scelta che sarebbe dettata dalla volontà della dama torinese di mettersi in gioco nel reality game La Talpa, il cui ritorno in video è stato annunciato per il prossimo 2022 in prime time su Canale 5.

Ma qual è la verità dei fatti? Gemma lascerà per davvero il programma dei sentimenti di Maria De Filippi per mettersi in gioco in un altro programma di Canale 5?

La verità su Gemma Galgani e la sua presenza a Uomini e donne 2021/2022

Stando a quanto apprende Blasting News, la notizia dell'uscita di scena di Gemma Galgani dal parterre di Uomini e donne 2021/2022 non sarebbe affatto vera.

La dama torinese, che da oltre un decennio è alla ricerca del suo "vero amore" nello studio della trasmissione di Canale 5, è stata già riconfermata da Maria De Filippi e sarà presente in studio nelle puntate in onda dal 13 settembre in poi.

Gemma, quindi, continuerà a essere uno dei volti di punta del dating show pomeridiano di successo di Canale 5, pronta a tenere banco con le sue tormentate vicende sentimentali e con il nuovo parterre di cavalieri che prenderanno parte al programma per conoscerla e corteggiarla.

La dama torinese non lascia il programma Mediaset

L'ipotesi di una partecipazione di Gemma Galgani a La Talpa, inoltre, non sarebbe mai stata presa in considerazione dato che al momento non si sta pensando al ritorno in onda del reality show.

Pur essendo stato annunciato per la stagione televisiva 2022, non si esclude che il programma possa slittare o essere trasmesso nelle stagioni televisive future.

Insomma i fan di Gemma Galgani possono stare tranquilli, dato che la dama torinese non avrebbe alcuna intenzione di abbandonare la sua "seduta" a Uomini e donne e di darla per vinta alla sua "nemica giurata" Tina Cipollari, che da settembre sarà pronta a farle di nuovo la guerra in studio, commentando le sue vicende sentimentali.