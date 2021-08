Grande attesa per la nuova edizione di Uomini e donne 2021/2022. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, anche quest'anno tornerà in onda da settembre in poi sulla rete ammiraglia Mediaset, con le nuove puntate che si preannunciano ricche di sorprese. Anche quest'anno, infatti, Maria De Filippi ha messo a punto quelle che saranno le novità della prossima stagione, con i tronisti che avranno la possibilità di mettersi in gioco per cercare la loro anima gemella.

Il ritorno di Uomini e donne 2021/2022: la programmazione tv

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che quest'anno, la data di inizio del programma su Canale 5 è fissata per lunedì 13 settembre, come sempre nello slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10 circa.

Anche quest'anno, Maria De Filippi dovrà vedersela contro il programma "Oggi è un altro", trasmesso su Rai 1 e condotto da Serena Bortone.

Lo scorso anno, ad avere la meglio nella gara auditel, è stato il dating show Mediaset con una media di oltre il 23% quotidiano di share contro il 13-14% registrato dal programma della rete ammiraglia Rai.

Anche quest'anno, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi, sarà trasmesso su Canale 5 ma anche in replica nella fascia preserale di La 5.

La prima registrazione di Uomini e donne sarebbe fissata al 29 agosto

Le registrazioni di Uomini e donne, però, cominceranno con qualche settimana di anticipo rispetto alla data prevista della prima puntata su Canale 5.

In particolar modo, le prime registrazioni delle nuove puntate del dating Mediaset, al momento sono fissate per gli ultimi giorni di agosto, periodo in cui Maria De Filippi tornerà stabilmente al lavoro dopo le vacanze estive.

La data della primissima registrazione di questa edizione 2021/2022 sarebbe fissata al prossimo 29 agosto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In arrivo la tronista trans della storia: anticipazioni Uomini e donne 2021/2022

Chi saranno i protagonisti di quest'anno? Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno quattro nuovi tronisti pronti ad accomodarsi in gioco per cercare la loro anima gemella all'interno dello studio del programma Mediaset.

Tra questi è stato svelato che ci sarà anche la prima tronista trans che debutterà proprio a settembre e che sarà protagonista della trasmissione dei sentimenti, dopo aver portato a compimento il suo percorso di transizione.

Per quanto riguarda, invece, il parterre del trono over è confermata la presenza della dama Isabella Ricci che potrebbe essere sempre più protagonista di Uomini e donne a discapito della dama torinese Gemma Galgani.