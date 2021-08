Can Yaman è stato scelto e annunciato come nuovo protagonista del remake di Sandokan, la fortunata fiction che negli anni '80 ha segnato il successo mondiale di Kabir Bedi. Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico italiano e non solo, che avrebbe segnato il debutto del divo turco di DayDreamer e Mr Wrong, in un prodotto tutto italiano. Tuttavia, in queste ultime ore, il protagonista storico Kabir Bedi non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Can Yaman, ammettendo che pur essendo bravo sarà solo il pubblico a decretare il successo o meno di questo revival.

La frecciatina di Kabir Bedi a Can Yaman

Nel dettaglio, a inizio anno Lux Vide (casa di produzione di diverse fiction italiane di successo come Don Matteo e Che Dio ci aiuti) aveva annunciato l'idea di riportare in onda Sandokan.

A vestire i panni della "Tigre di Mompracem", questa volta, ci sarebbe stato l'attore turco Can Yaman che gode di un grande successo e di una immensa popolarità nel nostro Paese, dopo aver spopolato con le sue serie turche che hanno conquistato il pubblico di Canale 5.

Un progetto molto atteso, anche se al momento, non sono iniziate ancora le riprese ufficiali delle puntate previste, le quali inizialmente erano state annunciate per questa estate 2021.

'Il pubblico decreterà il successo', dice Kabir sul remake di Sandokan

Kabir Bedi, in una recente intervista, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Can Yaman e in generale verso questo nuovo progetto che riporterà in scena Sandokan, uno dei personaggi rimasti nell'immaginario collettivo del pubblico televisivo.

"Di Sandokan ce n'è uno solo", ha affermato Kabir Bedi quasi a voler rimarcare che l'unico e inimitabile Sandokan continuerà ad essere lui, malgrado il fatto che la fiction sarà riproposta sugli schermi televisivi del nostro Paese.

"A stabilire l'affermazione mondiale del nuovo Sandokan, sarà esclusivamente il pubblico mondiale, come avvenne per me", ha proseguito ancora Kabir Bedi pur sottolineando il fatto che Can Yaman è un bravo attore e sicuramente crescerà e si affermerà sempre più sul piccolo schermo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'attore turco Can Yaman al centro del gossip per la storia con Diletta

Tuttavia, Kabir Bedi non ha risparmiato una stoccatina, aggiungendo poi che il successo mondiale di questo remake di Sandokan sarà soltanto il pubblico da casa a decretarlo.

Riuscirà Can Yaman ad imporsi come nuovo Sandokan e a togliere così lo "scettro" a Kabir Bedi?

In attesa di scoprirlo, l'attore turco si gode le sue vacanze estive ma senza avere al suo fianco la fidanzata Diletta Leotta. Si vocifera, infatti, che tra i due ci sia aria di crisi e addirittura che la coppia sia già "scoppiata".