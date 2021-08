Il Paradiso delle Signore 6 non deluderà affatto le aspettative del pubblico e degli affezionati fan della soap opera. Le anticipazioni sulle nuove trame rivelano che ci saranno dei colpi di scena che non passeranno inosservati e dei ritorni che potrebbero scombussolare gli animi di alcuni personaggi. Tra i ritorni va segnalato quello dell'editore Orlando Brivio, che rimetterà piede a Milano dopo un periodo di assenza. Giuseppe Amato, invece, si ritroverà a dover fare i conti con la presenza della sua amante che lo metterà nei guai con sua moglie Agnese.

Il ritorno di Orlando nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, in onda da settembre 2021 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che tra i ritorni in scena va segnalato quello di Orlando Brivio, l'editore di fotoromanzi interpretato dall'attore Sebastiano Gavasso.

E' stato proprio lui ad annunciare sui social la notizia del suo rientro in scena nel cast della soap, pubblicando uno scatto che li ritrae sul set della fortunatissima soap opera pomeridiana.

Orlando aveva stretto un rapporto di amicizia forte con Vittorio Conti, al punto che i due avevano collaborato anche insieme per delle campagne pubblicitarie.

Non si esclude, quindi, che il ritorno in scena dell'editore Brivio possa sancire una nuova fase della sua amicizia con Vittorio, il quale in questa sesta stagione dovrà ripartire da zero dopo l'addio di sua moglie Marta, che ha scelto di intraprendere una nuova esperienza lavorativa in America.

L'arrivo di Petra, l'amante di Giuseppe Amato

E poi ancora, le anticipazioni su questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al personaggio di Giuseppe Amato.

L'uomo, infatti, verrà messo alle strette dal ritorno del tutto inaspettato della sua amante tedesca.

Si chiama Petra ed è la donna con la quale Giuseppe si è "intrattenuto" durante quel periodo in cui aveva lasciato Milano per cercare fortuna altrove, facendo perdere le sue tracce ai familiari, che per diverso tempo sono stati anche in pena per lui.

Agnese e Giuseppe in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Il ritorno del Petra non passerà affatto inosservato. La donna arriverà a Milano portando con se anche il frutto della passione che si è consumata in Germania tra lei e Giuseppe.

I due, quindi, hanno una figlia insieme e questo sarà l'ennesimo choc per la famiglia Amato.

tale confessione, infatti, metterà in crisi il rapporto tra Giuseppe e sua moglie Agnese: la donna potrà mai perdonare suo marito per questo tradimento e per tutte le menzogne che le ha raccontato in seguito al suo ritorno a Milano? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6.