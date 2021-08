Si allunga la lista dei possibili concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. L'ultimo personaggio famoso che gli esperti di Gossip hanno accostato al cast del programma Mediaset, è Amedeo Goria. Il giornalista sportivo non ha smentito la sua imminente partecipazione al reality-show di Canale 5, anzi alla stampa ha detto che sarebbe una bella vetrina per lui. Tra gli altri aspiranti "vipponi" spiccano il mago Giucas Casella e le ex di Uomini e donne Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Il commento di Goria sul Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini sta rilasciando le prime dichiarazioni sul cast che sta mettendo su per l'edizione del Grande Fratello Vip che esordirà il 13 settembre su Canale 5.

Il presentatore ha fatto sapere che quest'anno non ci saranno influencer nella casa ma un folto gruppo di ragazzi ventenni che provengono da diversi settori del mondo dello spettacolo.

Le ultime indiscrezioni, però, sono circolate su aspiranti concorrenti veterani del piccolo schermo che sarebbero pronti a mettersi in gioco nel reality-show di Mediaset.

Uno dei "vipponi" che tra un mese e mezzo varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, potrebbe essere Amedeo Goria. Il giornalista è stato interpellato dai colleghi della carta stampata su questa eventualità, e dalla sua bocca non è uscita neppure una parola di smentita.

"Io al GF Vip di Signorini? Sarebbe una bella esperienza, una bella vetrina.

Mi piacerebbe fare anche delle incursioni nella casa" ha dichiarato l'ex marito di Maria Teresa Ruta ai giornali.

Conto alla rovescia per il debutto del Grande Fratello Vip

A circa un anno di distanza dall'ingresso nella casa di Maria Teresa Ruta e di Guenda Goria, potrebbe essere arrivato il turno di Amedeo, ex marito e padre delle concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Se il giornalista sportivo non ha smentito la voce che lo vorrebbe in procinto di diventare un "vippone" del reality-show Mediaset, un altro veterano della televisione non si è ancora esposto per commentare la medesima indiscrezione che sta circolando sul suo conto.

Si dice, infatti, che uno dei concorrenti del format di Canale 5 potrebbe essere Giucas Casella, il mago che si è già fatto notare in programmi del genere come La Fattoria e L'Isola dei Famosi (dalla quale si è dovuto ritirare per dei problemi fisici piuttosto seri).

L'elenco dei possibili inquilini del Grande Fratello Vip 6

Un altro nome che sta facendo molto discutere tra quelli che i giornalisti hanno inserito nella lista ufficiosa dei concorrenti del Grande Fratello Vip, è quello di Tommaso Eletti.

Il ragazzo è noto per aver partecipato all'edizione 2021 di Temptation Island, quella in cui si è mostrato geloso e possessivo nei confronti dell'ormai ex fidanzata Valentina Nulli Augusti.

Tra le altre celebrità che tra un mese e mezzo circa potrebbero varcare la soglia rossa della porta di Cinecittà per iniziare l'avventura nel reality-show Mediaset, spiccano: "figli d'arte" come Nicola Pisu e Anna Lou Castoldi, showgirl come Francesca Cipriani, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro, cantanti come Katia Ricciarelli, ex U&D come Sophie Codegoni e Soleil Sorge, imprenditori come Gianmaria Antinolfi, ex sportivi come Manuel Bortuzzo e Totò Schillaci.

Ad affiancare il presentatore Alfonso Signorini (alla terza volta consecutiva in queste vesti), quest'anno saranno due donne molto diverse tra loro: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli debutteranno nel ruolo di opinioniste lunedì 13 settembre, giorno in cui è previsto il debutto della sesta edizione del format su Canale 5.