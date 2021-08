Can Yaman continua ad essere il personaggio più seguito del momento. Complice anche la sua chiacchierata storia d'amore con Diletta Leotta, che sembra essere giunta al capolinea, l'attore turco non riesce a stare tranquillo in vacanza. In questi giorni si trova in Sardegna, dove ha concesso un bel po' di foto alle numerose fan che lo hanno beccato in spiaggia. A quanto pare, però, Can ha dovuto fare i conti anche con una fan che lo ha importunato chiedendogli con insistenza dove si trovasse Diletta Leotta e perché non erano insieme in vacanza.

L'attore turco Can Yaman importunato da una fan che chiede di Diletta Leotta

Nel dettaglio, nelle scorse ore è circolato sui social un video in cui si vede che Can Yaman reagisce male alla visita di una fan che si avvicina all'attore, in riva al mare, con un telefono cellulare.

In un primo momento si erano subito diffuse delle voci legate al fatto che l'attore turco avesse reagito male nei confronti di questa sostenitrice perché non voleva fare una foto ricordo, ma a quanto pare non sarebbe questa la realtà dei fatti.

A fare un po' di chiarezza su quel video dove si vede l'attore turco non gradire la presenza di quella fan, è stata l'esperta di Gossip Deianira Marzano, che sui social ha riportato la segnalazione della persona che ha realizzato quel video.

Il retroscena su Can Yaman

E così, è stato svelato che in realtà la fan non si era avvicinata a Can Yaman per fare una semplice foto in compagnia dell'attore, bensì per chiedere informazioni circa la sua relazione con Diletta Leotta.

"Con noi è disponibilissimo a fare foto. La signora lo stava importunando e seguendo dall'inizio della spiaggia, chiedendogli dov'era Diletta e perché non era con lui", ha fatto sapere questa persona nella segnalazione inviata a Deianira con la quale ha difeso la posizione dell'attore turco.

A quanto pare, quindi, Can Yaman ha reagito male alla presenza di quella fan in spiaggia, solo perché continuava a chiedergli informazioni sul conto della conduttrice sportiva, dopo le notizie delle ultime settimane che parlano di crisi e rottura definitiva.

'Non è stato maleducato', scrive una fan su Can Yaman

"Non è stato maleducato, anzi fin troppo educato", ha proseguito ancora la ragazza che ha avuto modo di assistere alla scena.

Intanto la relazione tra Can e Diletta continua ad essere avvolta nel mistero. I due, a distanza di settimane dalle notizie di crisi, continuano a mantenere il silenzio su quanto sta accadendo.

Al più presto chiariranno con i numerosi fan che li seguono e li supportano sui social, dove hanno condiviso molte foto del loro amore? Lo scopriremo nelle prossime settimane.