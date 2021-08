Uomini e donne 2021/2022 comincia ufficialmente con le prime registrazioni di questa nuova edizione. Terminata la pausa estiva, Maria De Filippi e il suo team sono pronti a tornare di nuovo al lavoro, alle prese con le diverse trasmissioni che popoleranno il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Dopo aver iniziato Tu si que vales, questa volta toccherà al programma dei sentimenti. Con la prima registrazione ci sarà la presentazione dei nuovi quattro tronisti ufficiali, che si metteranno in gioco per cercare il grande amore ma ci sarà anche il ritorno dei protagonisti del trono over, compreso quello di Gemma Galgani.

I retroscena su Uomini e donne 2021/2022: al via la prima registrazione

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che la prima registrazione di questa nuova stagione è in programma lunedì 23 agosto.

Una registrazione particolarmente attesa dal pubblico e dagli spettatori del programma dei sentimenti Mediaset, dato che si conosceranno finalmente i quattro nuovi tronisti che animeranno le vicende del trono classico a partire dal prossimo mese di settembre.

Quest'anno, al centro dell'attenzione ci sarà anche la prima tronista trans: trattasi di una ragazza che ha portato a compimento il suo percorso di transizione e che sarà pronta a cercare il grande amore nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Debutta il trono trans, salta Temptation Island

E poi ancora, a fornire qualche retroscena sulla prima registrazione di Uomini e donne, ci ha pensato anche l'esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha fatto sapere che uno dei nuovi tronisti è poco più che ventenne.

Al momento, però, Venza ha preferito non svelare il nome del tronista, evitando così di "rovinare la sorpresa" prima ancora che cominciassero le riprese ufficiali del dating show.

In un primo momento, inoltre, si era parlato anche di una possibile presenza delle coppie di Temptation Island 2021 durante la prima registrazione del programma di Canale 5, così da fare un ulteriore bilancio su quanto è successo dopo la fine delle riprese.

Gemma Galgani pronta per la prima registrazione di Uomini e donne

Sempre Venza, però, sui social ha fatto sapere che le coppie non sono state convocate per le prime registrazioni, ma non si esclude che possano arrivare nel corso delle puntate successive del programma.

Occhi puntati anche sul trono over. Le anticipazioni su Uomini e donne 2021/2022 rivelano che risulta confermata la presenza in studio di Gemma Galgani.

Come vi abbiamo anticipato su Blasting News, non ci sarà nessuna uscita di scena da parte della dama torinese, che qualche rumor dava in pole position per un reality Mediaset con conseguente addio al programma dei sentimenti.