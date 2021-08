La serie televisiva di origini turche Brave and Beautiful prosegue la propria consueta messa in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, dal lunedì al venerdì dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa. Nel corso della puntata che il pubblico italiano avrà modo di seguire sul piccolo schermo l’11 agosto 2021, i due protagonisti Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug) e Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) correranno un grosso pericolo a causa del perfido Tahsin Korludağ (Tamer Levent) quando faranno i conti con un incidente stradale.

Scendendo nel dettaglio, l’automobile di Cesur quando lo stesso si troverà con la fanciulla andrà all’improvviso fuori strada e sarà in procinto di esplodere, per via dei freni manomessi da Salih Turhan (Okday Korunan) su ordine del proprietario terriero più temuto per sbarazzarsi una volta per tutte dello scomodo ragazzo, giunto in città per vendicare la morte del defunto padre.

Dopo il terribile accaduto e essere riuscito a evitare la sciagura, Cesur non perderà tempo per mettere in guardia Sühan dal malvagio padre.

Trama Brave and Beautiful, di mercoledì 11 agosto: Tahsin ordina a Salih di manomettere l’auto di Cesur

Le anticipazioni dello sceneggiato il cui titolo originale è Cesur ve Güzel e riguardanti il ventottesimo episodio in programmazione su Canale 5 mercoledì 11 agosto 2021, raccontano che Tahsin è deciso a tutti i costi a non avere più tra i piedi lo scomodo nemico Cesur e quindi arriverà a fare una terribile richiesta.

Il potente proprietario terriero ordinerà a Salih di manomettere la vettura del coraggioso ragazzo, senza sapere però un dettaglio abbastanza importante: Tahsin metterà a rischio la vita di sua figlia Sühan, poiché ovviamente a sua insaputa si troverà fuori città con Cesur.

Alemdaroglu mette in guardia Sühan dal padre dopo averle salvato di nuovo la vita

Il piano di Tahsin in un primo momento sembrerà andare a buon fine, visto che l’automobile di Cesur esploderà: fortunatamente quest’ultimo si renderà protagonista dell’ennesimo gesto eroico, quando riuscirà a mettere in salvo Sühan con il suo provvidenziale intervento.

Non appena si fermeranno a pernottare in un hotel situato nei dintorni, Cesur sceglierà di essere sincero con la fanciulla, confessandole di essere convinto che ad attentare alla loro vita sia stato suo padre Tahsin: a questo punto Cesur spingerà Sühan a verificare se la sua versione coincide con la realtà. Quest’ultima, per scoprire se il suo genitore sia davvero il responsabile del sabotaggio, gli farà una telefonata: la reazione dello stesso non si farà di certo attendere.

Infatti Tahsin, quando sua figlia affermerà di essere con Cesur, le ordinerà subito di scendere dall’auto del suo nemico: il potente uomo, parecchio preoccupato, poi verrà ricoverato in ospedale a causa di un malore.

Infine, il piano di Cahide (Sezin Akbaşoğulları) e Hulya (Zeynep Kızıltan) finalmente darà i suoi frutti: nello specifico la cognata di Sühan lascerà il marito Korhan (Erkan Avcı) dopo averlo sorpreso in flagrante con la sua segreta alleata.

Sirin (Irmak Örnek) invece grazie all’avvocatessa Banu (Gözde Türkpençe) riuscirà ad ascoltare dal computer un vecchio dialogo in cui Cesur ha confidato a Rifat (Müfit Kayacan) di corteggiare Sühan per farla pagare come si deve a Tahsin.