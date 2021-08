Il Trono Over di Uomini e donne sta per riaprire il battenti. La prima puntata della nuova edizione sarà trasmessa il 13 settembre, ma verrà registrata a fine agosto, domenica 29 per la precisione. A breve, dunque, i fan del dating-show scopriranno il cast ufficiale della stagione 2021/2022 quello che, stando ad alcuni rumor, potrebbe dover fare a meno del "veterano" Riccardo Guarnieri.

I nomi dei futuri protagonisti di Uomini e Donne

C'è curiosità da parte dei fan di Uomini e Donne sul cast che Maria De Filippi presenterà tra circa tre settimane.

Gli spettatori del programma Mediaset, infatti, vogliono sapere se tutti gli storici protagonisti del Trono Over saranno confermati anche nelle puntate di settembre, oppure se si deciderà di puntare più su volti nuovi.

Per quanto riguarda i cavalieri del parterre, si dice che solo alcuni di loro parteciperanno alla stagione 2021/2022. Armando Incarnato è ancora single e dovrebbe rientrare ancora nei piani della redazione, così come Biagio Di Maro che ha concluso la precedente edizione senza una dama affianco.

Qualche incertezza, invece, si ha sul futuro di Nicola Vivarelli in studio: il giovane era single prima dello stop estivo, ma nelle ultime settimane si è fatto vedere in compagnia di una delle ragazze che avevano scritto per conoscerlo.

Se l'ex di Gemma prenderà parte ai nuovi appuntamenti con il format di Canale 5, lo si saprà con certezza solamente la sera del 29 agosto, quando inizieranno a circolare le anticipazioni della prima registrazione.

Riccardo e Roberta lontani da Uomini e Donne

Uno storico cavaliere che potrebbe non partecipare alla nuova edizione di Uomini e Donne, è Riccardo Guarnieri.

Il pugliese si è detto incerto sul suo futuro televisivo in un'intervista che ha rilasciato di recente al magazine della trasmissione.

Dopo aver messo fine alla tormentata relazione con Roberta Di Padua, il personal trainer non se la sente ancora di tornare negli studi dove ha ammesso di aver raccontato molte bugie per coprire le ambizioni televisive dell'ex fidanzata.

Anche la dama in questione è in dubbio per il cast della stagione 2021/2022 del dating-show. La romana, infatti, da qualche settimana è sparita dai social network e i fan non sanno se si farà viva in tempo per prendere parte alle registrazioni che cominceranno a fine agosto.

Gemma e Marco potrebbero riavvicinarsi a Uomini e Donne

Una possibile sorpresa nel cast di Uomini e Donne 2021/2022, potrebbe essere il ritorno di un cavaliere che manca dalla televisione da qualche anno.

Si vocifera, infatti, che Marco Firpo possa rientrare nel programma per riallacciare i rapporti con Gemma Galgani, sua ex fidanzata. Nelle ultime settimane, infatti, i due si sono scambiati parole al miele tramite le riviste di Gossip, quindi i fan stanno ipotizzando che a settembre potrebbe essersi un clamoroso ritorno di fiamma, ovviamente documentato dalle telecamere di Canale 5.

Oltre alla 71enne di Torino, nel parterre femminile delle nuove puntate dovrebbero figurare quasi certamente Ida Platano e Isabella Ricci, mentre Barbara De Santi potrebbe essere richiamata dalla redazione dopo circa un anno di assenza dalle scene.

Chi invece non sembra rientrare nei piani di Maria De Filippi, sarebbero le ex dame Veronica Ursida, Valentina Autiero e Pamela Barretta: le tre gradirebbero un'altra possibilità di trovare la persona giusta in televisione, ma gli autori di U&D preferirebbero puntare su nuovi personaggi, anche per evitare di proporre al pubblico sempre gli stessi siparietti come accade da anni con Gemma e i suoi amori senza lieto fine.