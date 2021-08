Sta continuando a far emozionare i telespettatori italiani, la serie di origini turche intitolata Love is in the air, la quale narra la storia di una giovane fanciulla che sogna di diventare architetto e di un ricco imprenditore.

Nella puntata in programmazione su Canale 5 come sempre dalle ore 15:30 sino alle 16:20 circa il 13 agosto 2021, la signora Ayfer Yildiz (Evrim Doğan) dopo un generoso gesto di Serkan Bolat (Kerem Bürsin) nei suoi confronti, lo affronterà e gli chiederà di smettere di confondere le idee a sua nipote Eda Yildiz (Hande Erçel) facendogli presente che sta ancora male a causa sua.

Spoiler Love is in the air, episodio di venerdì 13 agosto: Engin propone a Piril di andare a vivere insieme

Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nell’episodio in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 13 agosto 2021, svelano che tra le mura dell’azienda Art Life verranno portate avanti le indagini per far luce su una questione abbastanza intricata: l’obiettivo sarà quello di riuscire a scoprire chi è stato a incastrare Serkan mettendolo in cattiva luce modificando il progetto per la ristrutturazione del tetto dell’appartamento dei coniugi Kafescioglu crollato all’improvviso.

Engin (Anıl İlter), Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e il resto del team non perderanno tempo per controllare il video di sorveglianza della stanza con la stampante: grazie a queste ricerche si scoprirà che Erdem (Sarp Bozkurt) passa la notte in ufficio.

Inoltre verrà alla luce la storia d’amore segreta tra Engin e Piril, poiché si vedrà chiaramente un loro bacio dai filmati: non appena quest’ultima si mostrerà preoccupata per l’accaduto, il suo fidanzato coglierà l’occasione al volo per sorprenderla.

In particolare Engin, dopo essersi abbassato per prendere la collana di Piril, le proporrà di andare a vivere con lui.

Ayfer invita Serkan a stare distante da sua nipote, Yildiz segue le prime lezioni all’università

Intanto Ayfer, dopo aver appreso di dover ringraziare Serkan per la sua collaborazione con la signora Idil, si recherà allo studio dello stesso accompagnata da Figen (Sitare Akbas), con l’intento di parlare con l’architetto. A questo punto la fioraia inviterà Bolat ad allontanarsi da sua nipote Eda, poiché sta continuando a soffrire per la fine della loro relazione.

Per concludere, Eda dopo aver seguito le prime lezioni all’università si fermerà in biblioteca per studiare, imbattendosi in Serkan: quest’ultimo si inventerà una scusa e dirà alla sua ex fidanzata di star cercando un libro da leggere nella nuova casa in cui si è appena trasferito.