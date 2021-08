Claudia Venturini e Stefano Socionovo, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, hanno pronunciato il fatidico sì sabato 7 agosto poco dopo mezzogiorno. I due quindi, dopo essere stato messi a dura prova nel corso del reality dei sentimenti, sono diventati marito e moglie in una cerimonia a cui erano presenti anche gli altri partecipanti della trasmissione, ad esclusione di tentatori e tentatrice.

Gli ex di Temptation 2021 Claudia e Ste si sono sposati

Come preannunciato più volte nel corso dell'ultima edizione di Temptation Island, Claudia e Ste si sono sposati questo sabato 7 agosto, in una romantica cerimonia all'aperto.

Invitati e presenti all'evento, anche gli altri protagonisti che hanno condiviso con loro il percorso nel reality di Filippo Bisciglia.

Claudia ha indossato un abito bianco con un lungo strascico mentre lo sposo ha optato per un frac blu. Presenti in primis, le coppie che, come i neo sposi, hanno superato la prova e consolidato il loro amore grazie a Temptation. Tra loro Federico e Floriana che sembrano aver ritrovato il feeling di un tempo, così come Natascia e Alessio.

Presenti alle nozze anche gli ex partecipanti di Temptation Island

Alle nozze di Stefano e Claudia erano presenti anche le coppie 'scoppiate' nel corso del reality, prima tra tutte quella di Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti.

I due hanno presenziato al matrimonio, nonostante non siano tornati insieme. Nessun ritorno di fiamma tra i due, così come neppure tra Jessica Mascheroni e Alessandro Autera, entrambi presenti alla festa di nozze.

Anche loro, dopo la rottura avvenuta a Temptation Island, non sono tornati sui loro passi e, da quanto si sa, Alessandro sta frequentando la tentatrice Carlotta.

Nonostante tutto, Alessandro e la ex Jessica sembrano essere rimasti in buoni rapporti, visto che all matrimonio hanno riso e scherzato insieme.

Nozze Claudia e Ste: tentatori e tentatrici non erano invitati

Presenti anche Manuela Carriera e Stefano Sirena. Lei si è legata al tentatore Luciano, mentre Stefano sta frequentando la tentatrice Federica.

Da sottolineare è anche la scelta degli sposi di non invitare nessuno dei tentatori e delle tentatrici di Temptation 2021: una scelta che ha permesso di evitare possibili momenti di tensione e imbarazzo.

Finalmente dunque, Claudia e Ste hanno coronato il loro sogno d'amore dopo ben quattro anni di fidanzamento

Per i fan della coppia, sui social è possibile vedere le prime immagini e alcuni video delle nozze, postati sia da uno degli invitati, che dallo stesso sposo.