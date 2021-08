Chiara Ferragni continua ad essere l'influencer più seguita al mondo, con numeri da capogiro su Instagram che diventano introiti milionari per le tasche della moglie di Fedez. Proprio sulle pagine del sito "Milano Finanze" sono state svelate un po' di cifre legate ai guadagni della celebre influencer che, in questi giorni ha scelto di scendere in campo anche con la sua prima linea scuola, fatta di astucci, quaderni e matite che portano il suo nome. Il giro d'affari che ruoterebbe intorno al fenomeno Ferragni, ad oggi, si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

I guadagni di Chiara Ferragni:le cifre che ruotano intorno al suo business

Nel dettaglio, Chiara Ferragni grazie alla sua immensa potenza social, dove viene seguita da oltre 24 milioni di persone sparse un po' in tutto il mondo, continua a essere l'influencer più richiesta da brand e aziende, che fanno di tutto per far sì che sponsorizzi un loro prodotto.

Tutto quello che tocca Chiara Ferragni diventa oro e le dimostrazioni sembrano essere chiare. I prodotti che vengono immessi sul mercato e che portano la sua firma, diventano nel giro di poche ore introvabili, tutto grazie alla forza mediatica di cui gode l'influencer. Ma quanto guadagna Chiara Ferragni con la sua attività da influencer? Il giro di affari che ruota intorno alla moglie di Fedez, a oggi arriverebbe a sfiorare la "modica" cifra di ben 20 milioni di euro.

La 'spinta' della società SisterHod

A dare una spinta importante al fatturato di fine anno della Ferragni è soprattutto la società di consulenza "SisterHod", che si occupa di consulenza per le attività di marketing, la quale ha fatturato circa 13 milioni di euro. Situazione diversa, invece, per quanto riguarda l'azienda che gestisce il marchio "The Blond Salad", che quest'anno ha risentito fortemente della pandemia di Covid-19 che ha avuto degli effetti importanti anche sul fronte economico.

I ricavi dell'azienda, infatti, sono passati dai quasi sei milioni e mezzo dello scorso anno, ai 4,8 milioni di quest'anno.

Uno dei personaggi più imitati sul mondo social

Insomma, una bella soddisfazione economica per Chiara Ferragni, che continua a essere uno dei personaggi più imitati sul mondo social. Sono tantissime le protagoniste di reality e programmi vari che, dopo aver ottenuto un minimo di notorietà in televisione, puntano a far business sui social media, cercando di emulare proprio il fenomeno Ferragni.

A oggi, però, Chiara resta la numero uno indiscussa, seguita in Italia dalla giovanissima Giulia De Lellis, anche lei molto apprezzata dalle aziende per la sponsorizzazione di prodotti vari.