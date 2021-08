Una vita torna su Canale 5 da domenica 22 a sabato 28 agosto 2021: le anticipazioni si concentrano sulla difficile situazione di Genoveva, ricoverata in ospedale in gravi condizioni. I medici sono molto preoccupati sia per lei che per il bambino e tutta Acacias si unisce in preghiera. Nel frattempo, Casilda inizia a preoccuparsi dopo l'arrivo di un principe berbero che chiede insistentemente di lei.

Anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate

Nei prossimi episodi della soap Una Vita, Golden rientra nel quartiere e propone ai Dominguez di partire per gli Stati Uniti: Jose ne è entusiasta, al contrario di Bellita.

L'arrivo di Anabel ha portato molto scompiglio ad Acacias e ben presto intreccerà nuove trame con la vicinanza di Camino. Le due giovani stringono sin da subito un rapporto molto forte e convincono Felicia ad accettare l'invito di Marcos, intenzionato a corteggiarla.

Ramon inizia a entrare nel mondo della politica, coinvolgendo anche Antonito. Pare proprio che la nuova attività del saggio Palacios gli sia congeniale, visto che i vicini apprezzano le sue innovative idee.

Genoveva perde il bambino e incolpa Felipe

Il grande colpo di scena che avverrà nelle puntate di Una Vita della prossima settimana riguarda Genoveva, ricoverata in ospedale con il rischio di una pre-eclampsia. I medici non saranno affatto ottimisti, preoccupati sia per la vita di Salmeron che del suo bambino.

Felipe, ignaro di tutto, corre al capezzale della moglie e apprende con gioia che è fuori pericolo. La sua gioia, tuttavia, dura ben poco: i medici gli comunicano che per il bimbo non c'è stato nulla da fare.

Genoveva, disperata, dà tutta la colpa della sua disgrazia a Felipe e chiede immediatamente di poter parlare con Velasco: insieme, distruggeranno Alvarez Hermoso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Casilda vuole fuggire, spoiler Una Vita 22-28 agosto 2021

Ci sarà spazio anche per una nuova storyline nelle puntate settimanali. Nel quartierino arriverà Izam, un ricchissimo principe berbero in cerca di Casilda.

La domestica, impaurita, cerca di coprirsi il volto per non farsi riconoscere e prega i suoi padroni di potersi assentare per qualche tempo, nella speranza di sfuggire al suo insistente corteggiatore.

Si verrà a sapere che Izam è molto innamorato della dolce Casilda e che è arrivato nel quartierino con la precisa intenzione di farla diventare sua moglie, anche a costo di comprarla a caro prezzo.

Mentre Izam cercherà di conquistare colei che desidera sposare, Genoveva e Velasco iniziano a macchinare un preciso piano per vendicarsi di Felipe. Il loro obiettivo? Screditarlo davanti a tutta Acacias e farlo passare per un malfattore.