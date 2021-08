Cresce l'attesa da parte del pubblico per il ritorno di Don Matteo 13, la popolare fiction del prime time di Rai 1 che sarà in onda nel corso della stagione televisiva 2022. Le prime anticipazioni rivelano che questa sarà una stagione che segnerà per sempre la fine di un'epoca per tutti gli affezionati spettatori della serie. Terence Hill, dopo circa vent'anni trascorsi indossando la tunica, ha scelto di lasciare il cast della serie che proseguirà con la new entry Raoul Bova.

Occhi puntati anche sul ritorno di Flavio Anceschi, che segnerà il ritorno in scena dell'attore Flavio Insinna.

Le anticipazioni di Don Matteo 13: confermato il debutto di Raoul Bova

Nel dettaglio, le prime anticipazioni che arrivano dal set di Don Matteo 13, rivelano che quest'anno il protagonista indiscusso della serie sarà presente soltanto nel corso dei primi appuntamenti.

Verso metà stagione, infatti, arriverà il nuovo prete che prenderà il suo posto e che porterà avanti questa tredicesima stagione della fiction campione di ascolti del prime time di Rai 1.

Trattasi di Don Massimo, che sarà interpretato dall'attore Raoul Bova, che entrerà ufficialmente nel cast di questa serie e non si esclude che possa essere lui il protagonista delle prossime stagioni.

Il ritorno di Flavio Anceschi nella nuova stagione della fiction Rai

In attesa di vedere Don Massimo in azione, alle prese con i nuovi casi da risolvere, il pubblico della fiction avrà modo di ritrovare anche un amico di vecchia data, che tornerà nuovamente in scena.

Le anticipazioni di Don Matteo 13, infatti, rivelano che ci sarà l'atteso ritorno di Flavio Anceschi, il celebre capitano interpretato da Flavio Insinna, che tornerà così ad essere parte attiva del cast di questa popolare fiction.

Tante le novità che lo riguarderanno: in questo nuovo ciclo di appuntamenti, ad esempio, Anceschi non sarà più capitano ma diventerà colonello.

Ma il colpo di scena arriverà nel momento in cui si scoprirà il motivo per il quale Anceschi non tornerà con sua moglie Laura, interpretata dall'attrice Milena Miconi.

Anceschi è rimasto vedovo: anticipazioni su Don Matteo 13

Le anticipazioni di questa tredicesima stagione della fiction rivelano che il motivo dell'assenza della moglie di Anceschi sarà a dir poco tragico.

Laura è morta ed Anceschi è rimasto vedovo e con una figlia da crescere, che arriverà con lui a Spoleto e che potrebbe dargli non pochi problemi nel corso della lunga stagione.

E poi, ancora, nel cast di questa tredicesima stagione, è confermata anche la presenza di alcuni volti storici della fiction di Rai 1, come nel caso del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica e l'immancabile perpetua Natalina, interpretata da Nathalie Guetta.