Le anticipazioni sulle prime due registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, hanno permesso al pubblico di conoscere i nomi di tutti e quattro i protagonisti del Trono Classico 2021/2022. Ai già annunciati Joele e Andrea Nicole, in queste ore si sono aggiunti Matteo e Roberta: questi ultimi sono entrambi di Roma e hanno già iniziato a uscire in esterna con i loro spasimanti. Aggiornamenti anche sui "ritocchini" di Gemma e sul ritorno in studio di Riccardo.

Notizie sul cast di Uomini e Donne

Martedì 24 e mercoledì 25 agosto, sono cominciate le riprese della nuova edizione di Uomini e Donne, quella che debutterà sul piccolo schermo lunedì 13 settembre.

Negli ultimi due giorni, dunque, Maria De Filippi ha presentato i ragazzi che nei prossimi mesi cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere: si tratta di giovani di poco al di sopra dei 20 anni alla prima esperienza in televisione.

Nel corso della prima registrazione dopo lo stop estivo, la conduttrice ha annunciato la presenza nel cast di Andrea Nicole, la donna che i giornalisti avevano descritto come la prima tronista transgender della storia del format Mediaset. La milanese, in realtà, non ama che la si etichetti con la parola "trans" perché il suo percorso di cambiamento l'ha concluso otto anni fa: "Anche per la legge italiana sono una donna a tutti gli effetti. Chiamandomi così, è come se si vanificassero tutti i miei sacrifici".

La 29enne fa la commessa da tanto tempo e cerca una persona intelligente e comprensiva. I corteggiatori che hanno partecipato a un appuntamento al buio, si sono detti un po' dubbiosi circa il tipo di rapporto che potrebbe nascere con Nicole visto il suo passato.

I 'maschietti' di Uomini e Donne

Il cast del nuovo Trono Classico, poi, può contare su due ragazzi molto diversi tra loro ma pare allo stesso modo interessanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Joele Milan è un ragioniere di 26 anni che vive e lavora a Venezia: nel corso della sua prima apparizione a Uomini e Donne, il giovane ha raccontato di essere un po' deluso dall'amore perché la sua ultima fidanzata l'ha tradito con uno dei suoi migliori amici. La puntata che Maria De Filippi ha condotto il 25 agosto, è stata un po' difficile per il tatuato protagonista: la redazione, infatti, non ha potuto montare nessuna sua esterna con le corteggiatrici perché la timidezza ha preso il sopravvento e non è venuto fuori nulla di interessante.

L'altro "maschietto" sul trono, si chiama Matteo e per ora si sa soltanto che è di Roma e che ha cominciato a fare le esterne con le sue nuove spasimanti.

News sul Trono Over di Uomini e Donne

Il quartetto di tronisti di Uomini e Donne 2021/2022, lo completa Roberta: anche quest'ultima è di Roma, ma per adesso non sono trapelate altre informazioni né sul suo passato né su quello che ha fatto in studio al debutto sulla poltrona rossa.

Tra gli spoiler che sono emersi sulle prime due registrazioni della nuova edizione, spiccano ovviamente quelli su Gemma Galgani. La torinese è riapparsa davanti alle telecamere con un aspetto decisamente diverso rispetto a qualche mese: la 71enne, infatti, si è rifatta il seno e le labbra mentre la trasmissione non era in onda.

Questa notizia ha fatto discutere agli Elios, tant'è che sia Tina che Riccardo hanno attaccato la "regina" del Trono Over per questa sua decisione, presa a un anno di distanza dal lifting al viso che l'aveva parecchio ringiovanita.

Confermati nel cast i veterani Armando, Ida, Isabella e Biagio: nessuna traccia, infine, di Roberta Di Padua, che al momento si trova in Sardegna con un'amica per qualche giorno di relax.