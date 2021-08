Oggi, giovedì 26 agosto, sono trapelate nuove interessanti anticipazioni sulle puntate di U&D che sono state registrate nei giorni scorsi. Tra martedì 24 e mercoledì 25, infatti, Gemma è tornata in studio confermando di essersi rifatta sia il seno che le labbra: Tina furiosa per questi interventi chirurgici della sua antagonista. Riccardo è ancora nel parterre, così come Armando e la ex Ida, che stanno iniziando a frequentare i volti nuovi del cast.

Aggiornamenti sulle prime puntate di U&D

Stanno iniziando a trapelare molte informazioni su quello che è successo negli studi di U&D in questi giorni, ovvero quando Maria De Filippi ha riaccolto il cast della nuova edizione.

Come si legge sul web, la protagonista dei primi appuntamenti è stata ancora una volta Gemma Galgani: la dama è riapparsa davanti alle telecamere con due importanti novità.

Come aveva anticipato il direttore Riccardo Signoretti, la torinese si è rifatta il seno durante le vacanze e questa notizia ha mandato su tutte le furie Tina Cipollari. Parlando della sua estate, però, la 71enne ha confessato di aver ritoccato anche un'altra parte del suo corpo: la "regina" del Trono Over ha fatto delle punturine alle labbra per aumentarne il volume.

Tutte queste news hanno creato parecchio scalpore tra gli opinionisti, che non hanno perso l'occasione di attaccare Gemma per aver scelto di operarsi per ben due volte solo per apparire più attraente agli occhi dei cavalieri del parterre.

I veterani di U&D confermati

Se inizialmente si pensava che Riccardo Guarnieri non fosse stato confermato nel cast di U&D 2021/2022, le anticipazioni delle registrazioni di martedì 24 e mercoledì 25 agosto hanno smentito questa indiscrezione.

Il pugliese siede ancora nel parterre maschile del Trono Over, così come il suo storico antagonista Armando.

Incarnato ha già cominciato a frequentare una nuova dama e sembra esserne parecchio interessato, cosa che non si può dire di Ida Platano, che ha già trovato da ridire su uno dei cavalieri con i quali è uscita in questi giorni.

Tornando all'ex di Roberta Di Padua (che non è tornata nel programma dopo la pausa, tant'è che ora è in Sardegna con un'amica), ha bisticciato con Gemma Galgani sugli interventi ai quali quest'ultima si è sottoposta per ringiovanire il décolleté e il sorriso.

I quattro nuovi tronisti di U&D

Per quanto riguarda il Trono Classico, sono quattro i ragazzi che cercheranno l'amore davanti alle telecamere nei prossimi mesi.

Andre Nicole era stata annunciata come la prima tronista transgender della storia di U&D (lei non ama essere definita trans perché ha ampiamente completato il suo percorso di transizione fisica): i corteggiatori nutrono qualche perplessità sulla milanese, soprattutto sul suo particolare passato.

Joele Milan, invece, ha 26 anni ed è di Venezia: nei primi due appuntamenti con il dating-show, il giovane si è mostrato timido e poco avvezzo alle dinamiche televisive, tant'è che la redazione non è riuscita a fare un montaggio delle sue esterne.

Gli ultimi due protagonisti presentati in questi giorni, sono entrambi di Roma: Matteo e Roberta, infatti, completano la rosa dei quattro tronisti dell'edizione 2021/2022 del format di Maria De Filippi, quella che debutterà ufficialmente su Canale 5 lunedì 13 settembre.

Stando a questi primi spoiler, la regina indiscussa del programma è ancora Gemma: i ritocchini che ha fatto durante l'estate, monopolizzeranno le prime registrazioni della nuova stagione, ma è probabile che si parlerà a lungo della decisione della dama di rifarsi seno e labbra alla veneranda età di 71 anni.