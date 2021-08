Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono finiti al centro del gossip. I due ex concorrenti del Grande Fratello 16, hanno trascorso una serata insieme a Napoli. È bastato davvero poco per far sperare i fan della coppia in un ritorno di fiamma. A riportare la notizia, è stato anche Amedeo Venza. Il blogger non ha nascosto che la coppia in passato ha fatto sognare moltissimi telespettatori del reality show.

I due ex gieffini

Martina e Daniela nella casa più spiata d'Italia avevano mostrato un certo feeling. Terminato il reality show, i due ex coinquilini avevano continuato la frequentazione.

Dopo momenti di alti e bassi, entrambi avevano capito di non essere fatti l'uno per l'altra. La frequentazione tra Nasoni e Del Moro si era interrotta definitivamente, quando lui era salito sul trono di Uomini e donne mentre lei aveva intrapreso una conoscenza prima con Matteo Guidetti - ex corteggiatore di Sara Shaimi - e poi Alessandro Basciano.

La permanenza del veronese nel dating show di Canale 5 era durata pochissimo a causa della pandemia: quando Daniela aveva avuto la possibilità di tornare in studio, decise di abbandonare il trono perché non interessato a nessuna corteggiatrice.

Il presunto ritorno di fiamma

Nonostante la rottura, i due avevano più volte ribadito di essere rimasti in ottimi rapporti.

Nella serata di sabato 28 agosto, Daniele e Martina hanno trascorso la serata insieme. Lo stesso ex tronista originario di Verona ha postato alcune storie in compagnia di Nasoni. Nel dettaglio, Dal Moro ha ironizzato: "Rianimato cuore di latta". La frase utilizzata dal giovane risale alla canzone di Irama: il cantante - dopo avere conosciuto Martina Nasoni casualmente - aveva deciso di scrivere un brano da portare a Sanremo sulla storia della ragazza umbra.

La reazione dei fan

L'incontro tra i due ex concorrenti del Grande Fratello 16 non è passato inosservato. Su Instagram, ne ha parlato anche Amedeo Venza. Il blogger ha commentato con entusiasmo il presunto ritorno di fiamma tra Martina e Daniele: "Con la loro storia hanno fatto sognare molti telespettatori". Dopo il momento di crisi, tra i due era calato il gelo fino all'addio.

Come riportato dall'influencer, però, i due sarebbero stati avvistati molto sorridenti e affiatati.

È bastato davvero poco per riaccendere la speranza nei fan della coppia. Da sempre il duo Dal Moro-Nasoni ha catturato molti consensi, anche se in varie occasioni Daniele era stato criticato per alcuni atteggiamenti ostili nei confronti della vincitrice del Grande Fratello 16. Al momento, i due diretti interessati non hanno confermato o smentito di essere tornati insieme. Tuttavia, non è escluso che a distanza di qualche anno abbiano deciso di provare ad avere una nuova frequentazione.