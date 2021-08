Giulia De Lellis ha ritrovato la serenità sentimentale con Carlo Beretta. L'influencer di Pomezia, nel rispondere alle domande di alcuni fan su Instagram, ha rivelato alcuni dettagli sulla convivenza con l'attuale compagno.

Giulia ha spiegato che lei e Carlo non riescono a stare lontani l'una dall'altro, aggiungendo che è come se vivessero insieme dal primo giorno in cui si sono innamorati.

Le parole di De Lellis

Su Instagram, una ragazza ha chiesto a Giulia De Lellis come sta procedendo la convivenza con Carlo Beretta. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha risposto immediatamente: "Io e lui viviamo insieme dal giorno zero".

Successivamente ha ironizzato sul compagno: "Non riesce a staccarsi da me".

La favola di Giulia e Carlo

La favola d'amore tra l'influencer e il rampollo di casa Beretta è nata in modo casuale: Andrea Damante ha presentato Carlo a Giulia De Lellis. In un primo momento, i due hanno valutato se era il caso di frequentarsi o meno per il loro passato. L'influencer ha confidato che l'idea di innamorarsi di un amico del suo ex non le è mai piaciuta. Tuttavia, quando ha compreso che non poteva restare lontana da Carlo, ha deciso di rompere gli indugi.

Giulia ha precisato che, al momento della frequentazione con l'attuale compagno, era già single. In merito ai pregi del fidanzato, De Lellis in passato ha rivelato che Carlo Beretta è la persona più buona al mondo e che di persone come lui ce ne sono poche.

A quanto pare, la 25enne laziale è stata conquistata dalla timidezza del partner.

I consigli sugli ex

Alcune follower hanno chiesto dei consigli a Giulia De Lellis su come comportarsi con gli ex e con gli ex degli attuali compagni.

Una persona le ha confidato di non sapere cosa fare dopo avere scoperto che il suo attuale fidanzato ha ancora in rubrica il numero della sua ex.

L'influencer ha replicato: "Pensa che ha anche dei ricordi che non potrai vedere con questa". De Lellis ha aggiunto che probabilmente il partner dell'utente tiene nascoste da qualche parte anche delle foto con la sua ex. La cosa importante è vivere il presente, perché tutti hanno un passato: "Vivi oggi".

Un'altra fan, invece, ha raccontato che un uomo che frequenta continua a vedere anche la ex.

A questo punto, Giulia ha consigliato di scappare a gambe levate. Infine, ad un'altra ragazza che ha affermato di non riuscire a capire se il compagno le menta o meno, l'influencer ha risposto che in questo caso è importante fidarsi delle proprie sensazioni.