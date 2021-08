The White Lotus, miniserie comedy di sei episodi, va in onda da questo lunedì 30 agosto alle ore 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now TV.

La serie di satira sociale è ambientata in un resort di lusso (il cui nome è, per l'appunto, The White Lotus) delle Hawaii, all'interno del quale si intrecciano le vite dei membri dello staff e di alcuni clienti durante una particolare e movimentata settimana di vacanze. La serie è creata, scritta e diretta da Mike White, già creatore di Enlightened.

La trama

Al paradisiaco The White Lotus arrivano per una vacanza una coppia di sposini in luna di miele (Shane e Rachel), con la suocera, di due classi sociali diverse, che stanno già affrontando una crisi.

C'è la famiglia Bossbacher, composta da una donna in carriera, un marito in piena crisi di mezza età (in preda ai dubbi su un possibile cancro ai testicoli), un figlio asociale e una figlia dispotica e inseparabile dalla sua migliore amica. C'è poi Tania, eccentrica donna che porta con sé le ceneri della madre da poco defunta (per spargerle in mare) accompagnata dal marito. Le loro vicende si intrecciano, all'interno dell'hotel, con quelle dello staff, il cui capo è Armond, ex alcolista e tossicodipendente che cerca di rimettere in sesto la sua vita.

In The White Lotus c'è tutto: il mistero, l'ilarità, la rappresentazione di spaccati di vita: è l'intreccio perfetto di più generi cinematografici e televisivi, come il giallo, la commedia e il dramma sentimentale, il tutto condito da un tocco satirico.

E' una pungente critica alla società odierna, che è assuefatta dai social e non si impegna più a porsi domande sulla realtà, ma neanche a costruire una salda morale, preferendo piuttosto ispirarsi agli influencer.

Il cast

Definita dal New Yorker come "una delle migliori serie dell'anno" e dal Time come "La serie dell'estate" e da Indiewire come "meravigliosa", The White Lotus è interpretata da un cast stellare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sono infatti presenti Alexandra Daddario, Jennifer Coolidge (da poco protagonista di Una Donna Promettente), Connie Britton (American Horror Story), Sydney Sweeney, Steve Zhan (The Good Lord Bird), Jake Lacey, Murray Bartlett e Natasha Rothwell (rispettivamente il resort manager e la direttrice dei servizi spa della struttura).

La serie, girata nell'isola di Maui, nell'arcipelago hawaiano, vede come produttori lo stesso regista Mike White, insieme a David Bernad (già suo collega in Enlightened) e Nick Hall (già produttore della serie di Luca Guadagnino "We Are Who We Are"). Co-produttore esecutivo è Mark Kamine.