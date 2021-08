Nell'ultimo numero del settimanale Chi, in edicola ogni mercoledì, è stato pubblicato un articolo inerente a Gigi D'Alessio e la sua nuova compagna Denise. Secondo a quanto riportato sul magazine di Alfonso Signorini, la donna in questione è in dolce attesa.

Questo, dunque, permetterà al cantante di diventare padre per la quinta volta. Per quanto riguarda la sua ex Anna Tatangelo, invece, anche lei ha trovato un nuovo amore: tuttavia, la storia non è giunta ancora ad un upgrade tale da pensare di mettere su famiglia.

Denise, compagna di Gigi D'Alessio, è incinta

La storia d'amore tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio è volta al termine diverso tempo fa. Dopo tanti alti e bassi, i due hanno deciso di interrompere definitivamente il rapporto di coppia. Entrambi, inoltre, sono riusciti a trovare un nuovo amore, Anna al fianco del rapper Livio Cori, mentre Gigi accanto a Denise. Proprio tra questi ultimi due pare che la relazione sia giunta ad un punto tale da arrivare a mettere su famiglia. Sul settimanale di Gossip, infatti, è stata sganciata una ''bomba'': Denise è incinta per la prima volta. Per il cantante partenopeo, invece, si tratta del quinto figlio.

Il cantante diventerà padre per la quinta volta

Il protagonista, infatti, ha avuto tre bambini dal suo precedente matrimonio con Carmela Barbato.

I figli sono Claudio, Dario e Luca. Il primo, inoltre, ha avuto anche due bambini, i quali hanno reso Gigi D'Alessio anche nonno. Dalla relazione con Anna Tatangelo, invece, è nato Andrea, nato nel 2010. Ebbene, a distanza di ben 11 anni, il cantante è pronto a divenire di nuovo padre, per la quinta volta. Ad ogni modo, almeno per il momento, il protagonista di questo gossip non è intervenuto sui social per commentare la lieta novella.

Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.

Anna Tatangelo si gode il rapporto con Livio Cori

Per quanto riguarda Anna Tatangelo, invece, anche lei pare si sia rifatta una vita lontana dal suo ex fidanzato. Dopo svariati tira e molla, smentite e poi conferme, la donna ha ufficializzato la sua relazione con Livio Cori, il rapper divenuto popolare anche per la sua partecipazione a Gomorra.

La cantante è attualmente in vacanza insieme al suo fidanzato

Tornando al rapporto tra Gigi e Denise, invece, malgrado l'enorme differenza di età esistente tra loro e le critiche ricevute da molti utenti del web, pare che dietro la loro unione non ci sia altro che un fortissimo amore. In una precedente intervista con DiPiù, infatti, un'amica di Denise ci tenne a precisare che la ragazza sia follemente innamorata del cantante.