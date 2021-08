Il Grande Fratello Vip 6 tornerà in onda da settembre in poi nel prime time di Canale 5. Il padrone di casa Alfonso Signorini, in una recente intervista ha svelato un po' quello che succederà nel corso delle prossime puntate di questa attesissima edizione. Nuovi concorrenti famosi si metteranno in gioco sotto i riflettori della casa più spiata d'Italia e il conduttore ha rotto il silenzio svelando le prime anticipazioni su chi ci sarà e chi no in questa sesta edizione.

Le prime anticipazioni di Signorini sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 diffuse da Signorini, rivelano che quest'anno non ci saranno influencer e personaggi famosi sul web che entreranno nella casa.

Una situazione decisamente diversa rispetto a quella dello scorso anno, quando a varcare la soglia della porta rossa furono Tommaso Zorzi (poi proclamato vincitore della quinta edizione) e Giulia Salemi.

"Niente influencer del mondo digitale", ha ammesso Signorini svelando questa prima novità della sesta edizione in programma su Canale 5 con un doppio appuntamento settimanale in prime time.

"Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazze e ragazzi, tra loro molto diversi", ha anticipato il conduttore del programma che, tuttavia, non si è sbilanciato più di tanto in merito ai nomi di questo gruppo di giovani ragazzi che popoleranno la casa di Cinecittà.

Dopo Temptation Island, Tommaso Eletti potrebbe sbarcare nella casa del GF Vip 6

In attesa di scoprire chi sarà il gruppo di ventenni che si metterà in gioco all'interno della casa di Cinecittà, le ultime indiscrezioni sui concorrenti in pole position per questo GF Vip 6, rivelano che ci sarebbero delle trattative in corso per Tommaso Eletti, noto per la sua partecipazione a Temptation Island 2021.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giovane fidanzato di Valentina si è fatto subito notare all'interno del villaggio per la sua eccessiva gelosia nei confronti della fidanzata, più grande di lui di circa vent'anni.

Le indiscrezioni sul cast di concorrenti del Grande Fratello Vip 6

Successivamente, però, è stato Tommaso stesso a cedere alla tentazione, al punto da baciare e spingersi oltre con una delle single del programma, portando la fidanzata Valentina a troncare la loro relazione.

Da settembre, quindi, Tommaso Eletti potrebbe ritornare in televisione e questa volta mettersi in gioco nel cast del celebre reality show Mediaset condotto da Signorini.

Tra i nomi circolati in queste ore anche quello di Giucas Casella, che in passato è stato già protagonista dell'Isola dei famosi. Occhi puntati anche su Soleil Sorge e su Katia Ricciarelli, anche loro candidate per il reality.