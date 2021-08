Sono passati un po' di anni da quando Giulia De Lellis e Antonella Mosetti si sono scontrate nella casa del Grande Fratello Vip. Al tempo la soubrette era concorrente assieme alla figlia e ad Andrea Damante, mentre l'influencer faceva spesso incursioni a Cinecittà per marcare il terreno con il fidanzato. Di recente, però, l'ex volto di Non è la Rai è tornata sull'argomento in una diretta social: a chi le ha chiesto un parere sulla 26enne, ha risposto che se oggi è così famosa è per merito suo.

La frecciatina a Giulia De Lellis

Ennesimo attacco a distanza per Giulia De Lellis.

Mentre la ragazza si gode la famiglia, il fidanzato Carlo, qualcuno ha deciso di punzecchiarla in una diretta social.

L'altra sera, infatti, Antonella Mosetti ha sparato a zero sull'influencer che ha incrociato alcuni anni fa al Grande Fratello Vip, nell'edizione alla quale ha partecipato in coppia con la figlia Asia.

Quando un fan le ha chiesto di esprimere un parere sulla popolarità che la giovane ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raggiunto in questi anni, la showgirl non ci ha pensato due volte ed ha tuonato: "Veramente l'ho fatta diventare famosa io. È grazie a me se ha fatto il GF Vip l'anno dopo".

La romana, dunque, si è detta certa del fatto che se la ragazza oggi è così quotata e ricercata da brand e trasmissioni televisive, è soprattutto per merito suo, ovvero delle accese discussioni che hanno avuto tra le mura di Cinecittà un po' di tempo fa.

L'affondo a Giulia De Lellis sull'altezza

Dopo essersi presa il merito di gran parte del successo che ha raggiunto Giulia negli ultimi anni, Antonella ha commentato l'ex antagonista di sua figlia Asia aggiungendo: "È una ragazzina piccola, poraccia".

Insomma, Mosetti non ha dimenticato gli scontri verbali che ha avuto con De Lellis nella casa del GF Vip, quelli nati da una rivalità tra l'influencer e la giovane Nuccetelli per Andrea Damante.

"Vorrei dirle di andare a giocare un po' più in là", questa è una frase detta dalla romana all'allora concorrente del reality che si stava avvicinando troppo al suo fidanzato, una frase che è rimasta nella memoria di gran parte degli spettatori.

Quando qualche fan ha provato a difendere la 26enne dai suoi attacchi social, l'ex volto di Non è la Rai ha reagito mostrando le unghie.

A chi ha tentato d'insinuare che è solamente invidiosa del successo di Giulia, Antonella ha replicato: "Sì certo, vorrei tanto essere lei. Ma io manco la vedo, mi arriva qua". La soubrette ha fatto riferimento all'altezza della fashion blogger.

Il passato nella casa di Giulia De Lellis

Giulia e Antonella si sono incrociate nel corso della prima edizione italiana del Grande Fratello Vip: Mosetti era concorrente, mentre De Lellis era la fidanzata dell'inquilino Andrea Damante. Quando l'influencer è entrata nella casa per suggerire ad Asia (figlia della soubrette romana) di non prendersi troppe confidenze con il suo compagno, è scoppiata un'accesa lite tra lei e la mamma di Nuccetelli.

Anche se è passato tanto tempo da quegli scontri (e i "Damellis" non sono neppure più una coppia), sembra che l'ex volto di Non è la Rai non abbia dimenticato le parole con le quali le rispose la ragazza, probabilmente anche per questo la attacca ancora sui social network.

Fino a ora la popolare fashion blogger non ha risposto alle frecciatine che le ha lanciato Antonella sul web: le attenzioni di Giulia, infatti, al momento sono tutte per Carlo Beretta (col quale sta per festeggiare il primo anno d'amore) e per la sorella Veronica che si è appena sposata.