Si fanno sempre più insistenti le voci sul futuro della coppia formata da Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Mentre i due si godono le vacanze tra un albergo extra-lusso e un altro, le riviste di Gossip tornano a ipotizzare un progetto di famiglia che i due potrebbero decidere di concretizzare già nei prossimi mesi. L'influencer non ha mai nascosto il suo forte istinto materno, e a un anno di distanza dall'inizio della favola col ricco rampollo, potrebbe sentirsi pronta a diventare mamma.

Rumor sul futuro personale di Giulia De Lellis

Terminato l'impegno alle Canarie con la prima edizione italiana di Love Island (che l'ha vista esordire nel ruolo di conduttrice), Giulia De Lellis ha iniziato un lungo periodo di meritate vacanze.

Come documentano le foto che sta pubblicano su Instagram in queste settimane, per rilassarsi la giovane ha sempre scelto di viaggiare con il fidanzato Carlo, presenza ormai costante nella sua vita.

La coppia ha soggiornato in alberghi lussuosissimi della Liguria e della Costa Azzurra, location da sogno che hanno fatto da sfondo a una storia d'amore che va avanti senza intoppi da un anno.

Era settembre 2020 quando la romana rendeva pubblica la sua prima frequentazione dopo la rottura con Andrea Damante. La conoscenza con il rampollo della famiglia Beretta, però, sarebbe cominciata già lo scorso agosto, ovvero quando i fan pensavano che l'influencer fosse ancora fidanzata col tronista che l'ha scelta a Uomini e donne.

Amore a gonfie vele per Giulia De Lellis

Anche se l'estate non è ancora finita, le riviste di gossip stanno già facendo delle ipotesi su quelli che potrebbero essere i progetti di Giulia De Lellis da settembre in poi.

I giornalisti, infatti, si dicono certi del fatto che la 26enne sarebbe pronta a fermarsi lavorativamente parlando per concentrarsi su qualcosa che ha sempre desiderato, un figlio.

Voci ancora non confermate, infatti, sostengono che l'influencer e il compagno Carlo potrebbero decidere di mettere su famiglia nel prossimo futuro, a circa un anno di distanza dall'inizio della loro favola d'amore.

"Secondo gli amici, presto potrebbero coronare la loro love story con un bebè", si legge sul web in questi primi giorni di agosto in merito alla coppia.

L'inizio della favola di Giulia De Lellis

La notizia del fidanzamento tra Giulia De Lellis e il rampollo di una delle famiglie più facoltose d'Italia, ha cominciato a circolare poco meno di un anno fa, ovvero dopo che Andrea Damante ha reso pubblica la sua rottura con l'influencer.

Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, il dj raccontò di aver appreso della frequentazione tra la sua ex e l'amico Carlo dai social network e il tutto pochi giorni dopo aver messo fine alla relazione con la romana. Quest'ultima, però, ha precisato che il "Dama" e Beretta non sarebbero mai stati amici, ma soltanto conoscenti che hanno condiviso una vacanza in Toscana l'estate scorsa.

Se oggi l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è felice e sogna di mettere su famiglia col compagno, anche il tronista col quale ha fatto coppia per tanti anni ha finalmente voltato pagina.

Dallo scorso dicembre, infatti, Andrea è legato a Elisa Visari, una giovane attrice che è diventata una figura importante per il ragazzo dopo la delusione vissuta con Giulia.

I fan dei "Damellis", dunque, si sono messi l'anima in pace: Damante e De Lellis non sono fatti l'uno per l'altra, tant'è che attualmente sono innamorati di altre persone e con loro fanno progetti importanti.