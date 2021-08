Il clima dietro le quinte del Grande Fratello Vip 6 non sarebbe affatto dei migliori. A quanto pare, infatti, tra le due nuove opinioniste del reality show condotto da Alfonso Signorini, non correrebbe affatto buon sangue e la situazione sarebbe giunta già al capolinea. Il motivo? Sembrerebbe che Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, non avrebbe in simpatia la sua nuova collega televisiva, Adriana Volpe, che dal 13 settembre condividerà con lei l'esperienza del GF Vip.

Clima teso dietro le quinte del Grande Fratello Vip 6?

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che il cast ufficiale sarà presentato nel corso dei prossimi giorni, ma intanto è confermata la presenza delle due opinioniste Volpe-Bruganelli.

Spetterà a loro commentare le vicende dei nuovi inquilini che entreranno a far parte della casa più spiata d'Italia e che si metteranno in gioco in quella che potrebbe essere l'edizione più lunga di sempre della storia del reality show Mediaset.

A quanto pare, però, quest'anno le tensioni potrebbero non esserci solo all'interno della casa di Cinecittà, ma anche in studio.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: prime tensioni tra le due opinioniste del GF Vip?

Tra le due opinioniste, infatti, sembrerebbe che il clima non sia affatto sereno e anche durante un recente servizio fotografico, ci sarebbero stati i primi screzi tra Adriana e Sonia.

A rivelare questo nuovo retroscena sul Grande Fratello Vip 6, ci ha pensato il blogger Davide Maggio, dalle pagine del suo sito.

"Sonia non sopporta la Volpe. Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto con Adriana", si legge sul sito di Maggio il quale aggiunge che il "vero problema" sarebbe la lunghezza delle gambe della collega.

Sta di fatto che, questa non è la prima volta che emergono dei retroscena del genere sul conto delle due opinioniste del prossimo Grande Fratello Vip 6.

Dal 13 settembre, la sesta edizione del GF Vip su Canale 5

Già la scorsa settimana, si era parlato di screzi e "battutine" in occasione della prima cena che Volpe e Bruganelli avevano avuto modo di fare col conduttore Alfonso Signorini, per conoscersi meglio in vista di questa nuova avventura professionale.

Insomma il GF Vip 6 inizia a regalare "colpi di scena" prima ancora che si accendano i riflettori su questa edizione e che il cast ufficiale prenda possesso della casa più spiata d'Italia.

Intanto, resta confermata la doppia puntata serale di questa edizione. Come è già successo lo scorso anno, il Grande Fratello Vip 6 andrà in onda sia di lunedì che di venerdì sera, in prime time dalle 21:30 circa.