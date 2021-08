È bastata una foto delle vacanze, a riaccendere i riflettori su Giulia De Lellis. Mentre la ragazza si rilassa in Sardegna con il fidanzato e gli amici, alcuni fan si sono resi protagonisti di una piccola gaffe social. Uno scatto nel quale si vede Carlo Beretta dare un bacio sulla guancia all'influencer, da qualcuno è stato "frainteso": in tanti, infatti, hanno confuso il giovane rampollo con Francesco Oppini, che nelle scorse ore è finito in tendenza su Twitter senza sapere perché.

L'immagine dalle vacanze di Giulia De Lellis

Cosa ci fanno Giulia De Lellis e Francesco Oppini insieme?

È questa la domanda che si sono fatti i sostenitori di entrambi dopo aver visto uno scatto postato dall'influencer sui social network. Nell'immagine in questione, infatti, si vede la romana ricevere un bacio sulla guancia da un uomo di profilo che somiglia tantissimo al figlio di Alba Parietti.

Questa foto ha fatto il giro della rete, tant'è che in poche ore sia la 26enne che il commentatore sportivo sono finiti in tendenza su Twitter per le numerose volte in cui sono stati citati dagli utenti.

Peccato che i fan siano stati ingannati dal frame non proprio nitido: il ragazzo con il quale l'ex corteggiatrice di Uomini e donne si scambiava tenerezze, altro non è che il suo fidanzato Carlo.

Visti di lato e in una fotografia in bianco e nero, Beretta e Oppini si somigliano parecchio: questo ha portato i follower a commettere un errore e a rendersi protagonisti di una piccola gaffe che i siti di Gossip hanno immediatamente raccontato.

L'inganno nella fotografia di Giulia De Lellis

"Sono saltata dalla sedia perché, per un attimo, ho scambiato il fidanzato di Giulia De Lellis per Oppini", questo è uno dei commenti che sono stati scritti sulla foto in cui l'influencer sembra vicina a un uomo che non è Carlo Beretta.

In realtà, la fashion blogger non si stacca un attimo dal compagno, tant'è che hanno trascorso tutte le vacanze d'estate insieme da una località di lusso all'altra: l'ultima tappa della coppia è la Costa Smeralda, dove pare che la giovane abbia avuto un incontro gelido con l'ex Andrea Iannone.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, inoltre, sta per festeggiare il primo anno d'amore con il rampollo di una delle famiglie più facoltose d'Italia, quello che le ha fatto dimenticare definitivamente Damante e il loro infinito tira e molla. Era lo scorso settembre, infatti, quando Giulia usciva allo scoperto con quello che ancora oggi è il suo fidanzato, il ricco imprenditore con il quale si dice abbia progetti molti importanti per il prossimo futuro.

L'amore tra Giulia De Lellis e l'amico di Damante

La relazione tra Giulia e Carlo è iniziata un po' in sordina: ancor prima che i "Damellis" ufficializzassero il loro addio, le riviste di gossip riportarono la voce secondo la quale la bella influencer fosse in crisi con Damante dopo aver conosciuto il facoltoso Beretta.

Dopo settimane di chiacchiere e mezze smentite, è stata la stessa De Lellis a confermare la frequentazione in corso con un amico del suo ultimo ex (in realtà, la romana ha sempre detto che il suo compagno e il dj erano solo conoscenti).

Se in un primo momento Andrea si è detto deluso dal voltafaccia di due persone su cui pensava di poter contare, poco tempo dopo anche lui ha ritrovato il sorriso accanto a una giovane attrice con la quale fa coppia tutt'ora.

Pochi giorni fa, infatti, il "Dama" ha festeggiato i primi dieci mesi insieme a Elisa Visari, la 19enne che gli ha fatto dimenticare una volta per tutte la corteggiatrice scelta a Uomini e Donne e con la quale ha vissuto un lunghissimo quanto tormentato tira e molla.