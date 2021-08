Prosegue l'estate d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, in questi giorni, si trovano in Grecia dove stanno proseguendo il loro periodo di vacanza insieme, confermando il fatto di essere realmente innamorati l'uno dell'altro. Nelle scorse ore, Giulia e Pierpaolo hanno trascorso una serata anche in compagnia della giovane Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker. I fan dei Prelemi hanno notato che, dopo le storie di Ramazzotti, Francesco Monte (ex fidanzato di Giulia Salemi) ha smesso di seguire la giovane conduttrice su Instagram.

Ramazzotti in vacanza con Giulia Salemi e Pierpaolo: Francesco Monte ragisce

Nel dettaglio, Aurora Ramazzotti ha pubblicato sui social le storie della cena fatta in Grecia in compagnia di Giulia Salemi e del suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

I fan della coppia nata al GF Vip, hanno subito notato che dopo tale video, c'è stata una reazione tempestiva da parte di Francesco Monte.

L'ex tronista di Uomini e donne ed ex di Giulia Salemi, ha subito smesso di seguire la giovane Ramazzotti, per evitare di vedere altre storie in cui appariva con i Prelemi.

"Ari su Twitter stiamo morendo, perché Francesco Monte ti ha appena tolto il follow per non sentire e vedere Giulia e Pier nelle tue stories", ha scritto un fan ad Aurora su Instagram che, a sua volta, ha risposto con delle grasse risate.

In autunno, la possibile convivenza tra Giulia e Pierpaolo Pretelli

In attesa di scoprire se Francesco Monte, che in passato aveva ammesso di aver chiuso definitivamente col passato e con il Gossip che lo riguardava, replicherà a questa situazione che si è venuta a creare, i Prelemi proseguono la loro vacanza d'amore, pronti a vivere anche il futuro che li aspetta insieme dal prossimo settembre.

Pierpaolo, in una recente intervista, ha ammesso che questo autunno, la sua amata Giulia diventerà un po' più romana, riferendosi al fatto che la giovane influencer trascorrerà sempre più tempo con lui nella Capitale.

Non si esclude, quindi, che la coppia nata al GF Vip 5, possa prendere in considerazione l'ipotesi di andare a convivere insieme.

Pierpaolo Pretelli come Francesco Monte: entrambi dal GF Vip a Tale e Quale

Di sicuro, dal prossimo settembre Pierpaolo sarà alle prese con una nuova entusiasmante avventura dal punto di vista professionale.

L'ex velino di Striscia la notizia, infatti, è stato scelto da Carlo Conti come uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 in onda dal 17 settembre in poi.

Anche in questo caso, impossibile non notare il fatto che Pierpaolo si ritroverà a "seguire le orme" dell'ex fidanzato di Giulia. In passato, infatti, anche Francesco Monte ha preso parte al varietà di Carlo Conti, ottenendo un buon successo con le sue imitazioni.