Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso delle prossime settimane. Dalle anticipazioni si viene a sapere che Eric scoprirà che la moglie e Shauna avranno manipolato Ridge per distruggere Brooke. La scoperta avverrà poco prima che Ridge rinnovi i voti nuziali con la madre di Flo. Forrester senior sarà furioso con Quinn e caccerà sia lei che l'amica da Villa Forrester.

Quinn e Shauna incastrano Ridge

In Beautiful, la perfida Quinn sarà riuscirà a manipolare sia Ridge che Shauna per raggiungere il suo scopo, ossia quello di distruggere Brooke.

Stando a ciò che è appena andato in onda su Canale 5, i telespettatori hanno scoperto che la moglie di Eric ha convinto Shauna a mandare dei messaggi a Carter fingendosi Ridge per chiedergli di depositare i documenti del divorzio da Brooke. A questo punto, approfittando dell'ubriachezza di Forrester, Shauna lo avrà sposato in una cappella di Las Vegas. Quinn sembrerà aver vinto, ma non avrà fatto i conti con l'amore che Ridge prova ancora per Brooke.

Colpo di scena durante il rinnovo dei voti nuziali tra Ridge e Shauna

Ridge, infatti, nel corso dei prossimi episodi, riuscirà a farsi perdonare da Brooke e deciderà di chiedere l'annullamento delle nozze con Shauna. A questo punto, Quinn ci metterà ancora lo zampino e inviterà Bill a confessare i suoi sentimenti a Brooke.

Una conversazione, quella tra il magnate e Logan, che verrà ascoltata da Ridge, il quale mal interpreterà le parole di Brooke e si convincerà che la donna lo tradisca con Bill. In Beautiful, quindi, si vedrà come Quinn riuscirà a convincere Ridge che la donna giusta per lui sia Shauna e pertanto lo stilista deciderà di rinnovare i voti nuziali con Fuller.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La cerimonia avverrà a Villa Forrester e tra gli invitati vi sarà anche Brooke. Poco prima della cerimonia, ci sarà un nuovo colpo di scena e che cambierà il destino di alcuni dei protagonisti della soap Tv americana.

Eric rivela a Ridge il piano di Quinn e Shauna

Eric, infatti, ascolterà una conversazione tra Quinn e Shauna e capirà che Ridge sarà stato ingannato dalle due donne.

Forrester senior sarà furioso dopo aver scoperto le manipolazioni della moglie e avvertirà immediatamente Ridge. Quest'ultimo riuscirà quindi a salvarsi dalla trappola architettata da Shauna e Quinn appena in tempo, mentre Eric sarà profondamente deluso dalla moglie e non esiterà a cacciare sia lei che Shauna da Villa Forrester. Sarà la fine del matrimonio tra Eric e Quinn? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.

Si ricorda, inoltre, che la Serie TV americana va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi nel consueto orario delle 13:40.