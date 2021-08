Prosegue l'appuntamento domenicale su Canale 5 con la Serie TV spagnola Grand Hotel che prosegue la sua messa in onda nella programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset. I colpi di scena, anche nel corso della decima puntata che sarà trasmessa nella serata di Ferragosto non tarderanno ad arrivare. Occhi puntati in primis sul piano diabolico che verrà messo in scena dall'astuto Javier, che sarà al centro dei nuovi episodi della serie tv.

Alicia viene scagionata: anticipazioni Grand Hotel decima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla decima puntata di Grand Hotel in programma domenica 15 agosto, a partire dalle 21:30 circa su Canale 5, rivelano che nel primo episodio dal titolo "L'annullamento", l'agente Ayala riuscirà a dimostrare la totale innocenza di Alicia, dopo le accuse che le sono state mosse.

Successivamente, Julio, Alicia e Ayala decideranno di indagare sul vero motivo che ha spinto il papà di Alicia a voler lasciare in eredità a Yanes, una casa.

Una decisione che non è passata affatto inosservata e che spingerà i tre a vederci chiaro, convinti del fatto che ci sia qualcosa di non detto dietro il motivo di questa cessione.

Javier finge un rapimento: anticipazioni Grand Hotel 15 agosto 2021

E poi ancora, a seguire, andrà in onda un nuovo episodio dal titolo "Il sequestro". Le anticipazioni sulla decima puntata di Grand Hotel in programma la sera di Ferragosto su Canale 5, rivelano che Alicia e Julio decideranno di continuare ad indagare sulla morte di Don Carlos, per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

Intanto Javier deciderà di mettere a punto un nuovo piano diabolico. L'uomo, infatti, inscenerà un finto rapimento con lo scopo ben preciso di intascarsi i soldi che serviranno al pagamento del riscatto.

Una decima puntata decisamente da non perdere per tutti i fan di Grand Hotel che, in queste settimane, si sono appassionati alle vicende dei vari protagonisti della fiction malgrado i continui cambi di programmazione messi in atto da Mediaset.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prosegue l'appuntamento con Grand Hotel ma gli ascolti sono bassi

A risentirne sono stati anche gli ascolti della serie, che non è mai andata oltre la soglia del milione e mezzo di spettatori con picchi negativi del 6% di share.

Dati non proprio entusiasmanti che, tuttavia, hanno spinto i vertici Mediaset a proseguire lo stesso la messa in onda su Canale 5, nel periodo estivo.

La serie tv, infatti, è prevista alla domenica sera per tutto il mese di agosto, dopodiché da metà settembre, la domenica sera di Canale 5 sarà nelle mani di una serie di varietà. Si partirà col ritorno di Scherzi a parte, condotto quest'anno da Enrico Papi con la partecipazione di diverse vallette, tra cui Elisabetta Gregoraci.