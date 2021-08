Le anticipazioni sui palinsesti Rai della prossima stagione tv 2021/2022 rivelano che ci saranno un bel po' di novità ma anche dei graditi ritorni per la gioia degli appassionati spettatori delle fiction. Tra i titoli riconfermati, infatti, vi sono quelli di Imma Tataranni 2 e Doc - Nelle tue mani 2 con protagonista Luca Argentero. Per quanto riguarda l'intrattenimento e i programmi del daytime va segnalato l'addio di Giancarlo Magalli al programma I Fatti Vostri in onda su Rai 2.

Giancarlo Magalli lascia I Fatti Vostri: anticipazioni palinsesti Rai 2021/22

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione tv 2021/2022 rivelano che al timone de I Fatti Vostri, la storica trasmissione del mezzogiorno di Rai 2 ci saranno delle sostanziali modifiche.

Dopo circa trent'anni di conduzione, Giancarlo Magalli ha annunciano il suo addio al programma.

Quest'anno non sarà lui a tener compagnia agli spettatori de I Fatti Vostri e sarà sostituita dall'inedita coppia composta da Anna Falchi e Salvo Sottile, ai quali si aggiungeranno il confermatissimo astrologo Paolo Fox e la new entry Emanuela Aureli.

Per Magalli, invece, a partire da metà novembre ci sarà un nuovo game show che andrà in onda nella fascia del primo pomeriggio sempre su Rai 2.

Confermato Il Paradiso delle signore 6 in daytime

Situazione diversa su Rai 1, invece, dove nella fascia del mezzogiorno è confermata Antonella Clerici. Dopo il successo della prima stagione di È sempre mezzogiorno, la conduttrice farà il "bis" con una seconda edizione già attesissima dal pubblico della rete ammiraglia.

Sempre sulla rete ammiraglia Rai va segnalato anche il ritorno di un altro appuntamento del daytime molto seguito dal pubblico.

Trattasi de Il Paradiso delle signore, la soap opera giunta alla sesta stagione di programmazione, in onda nuovamente in prima visione assoluta da lunedì 13 settembre 2021.

Il ritorno di Imma Tataranni e Doc 2: anticipazioni palinsesti Rai 2021/22

Per quanto riguarda la prima serata di Rai 1, invece, ci sarà il ritorno di diversi titoli di fiction che sono entrate nel cuore degli spettatori. Tra questi va segnalata la seconda stagione di Imma Tataranni, la serie tv poliziesca con protagonista Vanessa Scalera, che andrà in onda da novembre in prime time.

Grande attesa anche per le nuove puntate di Doc - Nelle tue mani 2 con protagonista Luca Argentero: in queste settimane si stanno svolgendo le riprese degli episodi che saranno trasmessi in televisione nel 2022.

Tra le novità, invece, va segnalato il film- tv Carla che vede protagonista Alessandra Mastronardi ed è dedicato alla vita dell'etoile Carla Fracci, scomparsa proprio quest'anno.