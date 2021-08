Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la fiction Grand Hotel, giunta ormai alla messa in onda della nona puntata su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che domenica 8 luglio, in prime time dalle 21:30 circa, andranno in onda due nuovi episodi della serie iberica che non sta brillando dal punto di vista degli ascolti. Occhi puntati sulla presunta morte del figlio di Sofia, che sarà una doccia fredda in famiglia.

Anticipazioni Grand Hotel, trama nona puntata dell'8 agosto 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nona puntata di Grand Hotel in programma domenica 8 agosto nella prima serata di Canale 5, rivelano che il primo episodio si intitola "Il Cinematografo".

Julio e Alicia scopriranno una stanza segreta all'interno dell'hotel: trattasi della stanza di Don Carlos. Sarà qui che troveranno le foto di un uomo con cui Don Carlos aveva un rapporto di amicizia e che potrebbe far chiarezza sulla morte del patriarca della famiglia Alarcon.

Intanto, la presunta morte del figlio di Sofia sarà un vero e proprio colpo di scena per tutta la famiglia ma, nel momento in cui il marchese procederà con la sepoltura del bambino, si renderà conto che c'è qualcosa che non va.

Occhi puntati anche su Javier: dopo la cocente delusione d'amore sarà intenzionato a cambiare vita in maniera del tutto radicale.

Alicia e Julio indagano sul caso Andres

E poi ancora gli spoiler della nona puntata rivelano che arriverà un cineoperatore che mostrerà il filmato delle nozze di Alicia e Diego.

A seguire, poi, andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Il ballo in maschera" (che segnerà l'inizio della terza stagione).

Le anticipazioni della nona puntata di Grand Hotel in programma domenica 8 agosto su Canale 5, rivelano che grazie al filmato girato il giorno delle nozze dei Murquia, Alicia e Julio scopriranno la vera identità dell'uomo che ha cercato di ammazzare Andres.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di vedere in onda questi due nuovi episodi della nona puntata di Grand Hotel in programma domenica 8 agosto su Canale 5, va detto che in queste settimane di programmazione, i dati auditel della serie iberica con protagonista Megan Montaner non sono stati eccezionali.

Ascolti tiepidi per Grand Hotel in prima visione su Canale 5

La media, infatti, risulta essere di circa 1,3 milioni di spettatori a settimana pari ad uno share che non va oltre la soglia dell'8-10% a settimana.

Numeri decisamente bassi per la prima serata di Canale 5 che questa estate non ha ottenuto risultati importanti con le nuove serie proposte in prime time.

Oltre ai risultati insoddisfacenti di Grand Hotel, vanno segnalati anche i risultati d'ascolto poco entusiasmanti di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie turca con protagonista Can Yaman che nell'appuntamento di prima serata non è andata oltre la soglia del 9% di share.