Tra le fiction più attese della prossima stagione televisiva autunnale vi è sicuramente I Bastardi di Pizzofalcone 3, la serie con protagonisti Alessandro Gassman, Carolina Crescentini e Tosca D'Aquino, che tornerà in onda in prime time su Rai 1. A distanza di un po' di anni dalla fine del secondo capitolo, che registrò risultati d'ascolto molto positivi, le avventure dei "bastardi" torneranno a tener compagnia milioni di spettatori, curiosi di scoprire cosa è successo dopo la terribile esplosione che si verificò nell'ultima puntata trasmessa in tv.

La programmazione de I Bastardi di Pizzofalcone 3 su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de I Bastardi di Pizzofalcone 3 rivelano che la messa in onda della prima puntata è in programma per lunedì 20 settembre.

La fiction poliziesca ambientata a Napoli, quindi, dovrà vedersela contro il ritorno del Grande Fratello Vip 6, il reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, che sarà in onda a partire dal 13 settembre, con un doppio appuntamento settimanale (lunedì e venerdì).

Una sfida auditel che potrebbe veder trionfare la serie poliziesca proposta da mamma Rai, tenendo conto che la media dell'ultima stagione di Pizzofalcone è stata di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori, mentre quella del GF Vip si è fermata su una media di tre milioni e mezzo.

Le anticipazioni sulle trame della terza stagione di Pizzofalcone

Ma cosa succederà in queste nuove puntate? Le anticipazioni riguardanti le trame della terza stagione rivelano che si ripartirà dalla terribile esplosione avvenuta davanti alla locanda di Letizia, dove tutti si erano riuniti per festeggiare e cenare insieme.

Chi ha posizionato quella bomba e perché? Sarà questa la domanda intorno alla quale ruoteranno le nuove puntate della fiction di Rai 1 e che porteranno il commissario Lojacono (interpretato da Alessandro Gassman) a dover indagare in gran segreto assieme alla sua squadra.

Dato che sono tutti coinvolti in questo attentato, i "bastardi" non potranno seguire le indagini in maniera diretta ma lo faranno di nascosto, provando a ricostruire la vicenda e cercando di arrivare alla verità dei fatti.

Pisanelli potrebbe morire dopo l'esplosione: anticipazioni I Bastardi 3

Tuttavia, resta da capire se ci sarà qualche componente della squadra di Lojacono, che morirà in seguito alla terribile esplosione.

Le anticipazioni sulla terza stagione, rivelano che dai promo trasmessi in questi giorni in televisione, sembrerebbe spiccare l'assenza di Giorgio Pisanelli, il quale alla fine della seconda stagione aveva scoperto di essere affetto da un carcinoma e doveva farsi operare al più presto.

Sarà lui una delle vittime di questo attentato contro i bastardi? Lo scopriremo nel corso della prima puntata della terza stagione.