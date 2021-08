Elisabetta Simone e Luca Cenerelli si sono lasciati. Questo è quanto lascia trasparire l'ultima stories, su Instagram, pubblica dalla dama di Uomini e donne. Nel dettaglio, la protagonista del dating show ha spiegato che una persona quando è innamorata non è concentrata solo ed esclusivamente sulla propria vita.

Lo sfogo della dama

Elisabetta e Luca avevano deciso di frequentare una relazione, terminata la stagione di Uomini e Donne. In un primo momento, il cavaliere era finito al centro delle polemiche. Secondo alcuni telespettatori, la coppia si sarebbe avvicinata per ottenere visbilità.

Dopo avere trascorso le vacanze insieme, i due protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi hanno cominciato a mostrarsi sempre meno sui social. Da qui, i rumor di un presunto addio. A distanza di qualche giorno, la dama ha deciso di fare chiarezza sulla sua posizione. Elisabetta in una stories, su Instagram, ha esordito: "Una persona quando ama... ama senza se e senza ma". Con un velo di polemica, la diretta interessata ha puntato il dito contro Cenerelli: "Quando ti accorgi che l'altra persona è concentrata sulla propria vita perfetta...". La dama ha cercato di spiegare che un uomo innamorato non pensa al suo ego, ma lascia entrare la dolce metà nella sua vita.

Insomma, seppur non abbia confermato, Elisabetta Simone ha lasciato intendere che la love story sia giunta al capolinea.

'Le donne ci mettono anima e cuore'

Nel prosieguo dello sfogo, la diretta interessata ha fatto presente che ci sono molte donne che mettono anima e cuore in una relazione. Inoltre, ha ribadito che moltissime donne sono abituate a lottare perché nella vita non le è mai stato regalato nulla. La dama ha spiegato che certe persone per i propri sentimenti sono pronte ad andare contro tutto e tutti.

Stando al pensiero della dama, "credere in un amore" non è sinonimo di illusione. Al contrario, alcune persone vengono illuse tanto che una volta compresa la situazione decidono di metterci un punto.

Anticipazioni U&D 2021/2022

Al momento, non è chiaro se Elisabetta Simone e Luca Cenerelli torneranno a Uomini e Donne. L'ex coppia potrebbe tornare in studio per conoscere nuove persone, oppure raccontare come sono andate le cose.

Le anticipazioni relative alla nuova edizione del dating show, parlano di scontri e tensioni in studio.

Dopo lo sfogo della dama, la diretta interessata ha cominciato a ricevere le prime critiche: secondo Deianira Marzano, la coppia avrebbe solamente trovato un escamotage per finire sotto i riflettori. Luca Cenerelli ha deciso di restare in silenzio. Al contrario, il cavaliere ha deciso di mostrare sui social solamente il suo spostamento da Roma a Napoli.